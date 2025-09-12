विज्ञापन
दिल्ली पुलिस ने लालबागचा राजा से विसर्जन पर मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार

डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम को खुफिया सूचना मिली थी कि यह गिरोह मुंबई से ट्रेन द्वारा दिल्ली लौटने वाला है. टीम ने मोबाइल नंबरों की लोकेशन मिलान कर संदिग्धों को हरिद्वार एक्सप्रेस में ट्रैक किया.

दिल्ली पुलिस ने लालबागचा राजा से विसर्जन पर मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया
  • गैंग के चार आरोपी गिरफ्तार किए गए जिनके कब्जे से पैंतालीस हाई-एंड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं
  • पुलिस ने ट्रेन में संदिग्धों की लोकेशन ट्रैक कर मथुरा स्टेशन से पहचान कर हजरत निजामुद्दीन पर चारों को पकड़ा
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में मुंबई में लालबाग राजा और अलग अलग जगहों से गणेश विसर्जन के दौरान बड़े पैमाने पर मोबाइल चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है. इस गैंग के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 45 हाई-एंड मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम को खुफिया सूचना मिली थी कि यह गिरोह मुंबई से ट्रेन द्वारा दिल्ली लौटने वाला है. टीम ने मोबाइल नंबरों की लोकेशन मिलान कर संदिग्धों को हरिद्वार एक्सप्रेस में ट्रैक किया. मथुरा स्टेशन पर टीम ने ट्रेन में चढ़कर संदिग्धों की पहचान की और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर चारों को धर दबोचा.

गिरफ्तार आरोपी

  • मोहम्मद शकील – गिरोह का सरगना, 49 साल, निवासी सीमापुरी, दिल्ली
  • मोहम्मद शफ़ीक – 34 साल, निवासी कानपुर, यूपी
  • शमशुल हसन – 40 साल, निवासी दिल्ली
  • दिलशाद – 36 साल, निवासी कानपुर, यूपी

पूछताछ में सामने आया कि यह गैंग पिछले 13-14 साल से मोबाइल चोरी का धंधा कर रहा है और चोरी के फोन नेपाल तक भेजे जाते थे. इनके कई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जेलों में सजा काटना शामिल है.

पुलिस ने शकील से 15, शफीक से 12, शमशुल से 10 और दिलशाद से 8 मोबाइल बरामद किए हैं. इनमें से 5 मोबाइल के चोरी होने की एफआईआर मुंबई में दर्ज कराई गई थी. 

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया है और मुंबई पुलिस को सूचना दे दी गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.

