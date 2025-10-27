विज्ञापन
‘बंटी–बबली’ भाई-बहन की जोड़ी चढ़ी दिल्‍ली पुलिस के हत्‍थे, सामने आया चौंकाने वाला बैकग्राउंड

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों नशे के आदी हैं और क्रिमिनल परिवार से ताल्लुक रखते हैं. इनके पिता वेंकटेश्वर कुख्यात ‘ठक-ठक गैंग’ का सदस्य था.

नई दिल्‍ली:

दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट की AATS टीम ने एक कुख्यात भाई–बहन की जोड़ी ‘बंटी और बबली' को गिरफ्तार किया है, जो पलक झपकते ही सोने की चेन झपटकर फरार हो जाते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से 4 सोने की चेन और एक TVS Ntorq स्कूटी बरामद की है, जो वारदातों में इस्तेमाल होती थी. 

कैसे देते थे चोरी को अंजाम 

दोनों आरोपी  नीलम (24 साल) और उसका नाबालिग भाई (17 साल)  दक्षिणपुरी, अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं. ये दोनों कई इलाकों में वारदातें कर चुके हैं, जिनमें मालवीय नगर, कोटला मुबारकपुर और कर्तव्य पथ शामिल हैं. पिछले कुछ हफ्तों में कई जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि एक लड़का और लड़की स्कूटी पर आते हैं और चलते-फिरते लोगों की गले की चेन झपटकर भाग जाते हैं. 

खंगाले गए दर्जनों सीसीटीवी 

AATS टीम ने इंस्पेक्टर उमेश यादव की अगुवाई में दर्जनों CCTV फुटेज खंगाले  करीब 50 कैमरों की जांच के बाद दोनों की पहचान दक्षिणपुरी इलाके से हुई. तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूत्रों की मदद से टीम ने दोनों को पुष्प विहार, साकेत इलाके से पकड़ लिया.  तलाशी में चार सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल की गई ग्रे रंग की TVS स्कूटी मिली. 

कहां-कहां से क्‍या-क्‍या चुराया 

  • मालवीय नगर (28 सितंबर 2025): महिला के गले से लड़की ने चेन झपटी और स्कूटी सवार फरार. 
  • कोटला मुबारकपुर (5 अक्टूबर 2025): मंदिर से लौट रही महिला की आधे तोले की चेन छीनी गई. 
  • INA मार्केट (30 मार्च 2025): महिला की सोने की चेन झपटी गई. 
  • कर्तव्य पथ (25 अक्टूबर 2025): महिला के गले से 3 तोले की चेन, जिसमें डायमंड लॉकेट था, छीनी गई. 

बरामद सामान

4 सोने की चेन (वज़न – 8.85g, 7.04g, 4.30g, 3.06g)
TVS Ntorq स्कूटी
एक हेलमेट

चौंकाने वाला बैकग्राउंड

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों नशे के आदी हैं और क्रिमिनल परिवार से ताल्लुक रखते हैं. इनके पिता वेंकटेश्वर कुख्यात ‘ठक-ठक गैंग' का सदस्य था और 2018 में 40 लाख रुपये की लूट के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें एक सिपाही शहीद हो गया था. एनकाउंटर में गोली लगने से वह अब व्हीलचेयर पर है. डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि टीम की सतर्कता और टेक्निकल एनालिसिस से यह कुख्यात जोड़ी पकड़ी गई है. आगे की जांच में और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है. 

