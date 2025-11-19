दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन ‘न्यू ईयर’... जानें- कैसे 100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स को किया जब्त

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने नए साल से पहले चलाए गए ऑपरेशन ‘न्यू ईयर' में एक बड़ा ड्रग्स नेटवर्क ध्वस्त करते हुए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद की है. कार्रवाई में दिल्ली और बेंगलुरु से कुल 4 ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है. स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली से 3 आरोपियों को पकड़ा, जबकि एक आरोपी को बेंगलुरु से दबोचा गया है.

जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने दिल्ली में ही एक मोबाइल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी, जहां सिंथेटिक ड्रग्स तैयार की जा रही थीं. इस फैक्ट्री का स्पेशल सेल ने भंडाफोड़ कर उपकरण, केमिकल्स और तैयार माल की बड़ी खेप जब्त की है.

अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच जारी

दिल्ली पुलिस को प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. टीम अब विदेशों से आने वाली सप्लाई चैन और डिजिटल माध्यम से होने वाले लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, बरामद की गई यह भारी खेप नए साल के जश्न, रेव पार्टियों और बड़े हाई-प्रोफाइल सेलिब्रेशन में सप्लाई की जानी थी. पुलिस का मानना है कि यदि यह नेटवर्क पकड़ा न जाता, तो त्योहारों के दौरान दिल्ली-NCR और दक्षिण भारत में सैकड़ों करोड़ की अवैध सप्लाई की जाती.

स्पेशल सेल आने वाले दिनों में नेटवर्क के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर रेड जारी रखे हुए है.