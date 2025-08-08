दिल्ली में गला घोंटू गैंग का आतंक... हिला देगा शकरपुर का ये CCTV फुटेज, देखें VIDEO

दिल्ली में इन दिनों एक नए आपराधिक गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है. यह गैंग गला घोंटू गैंग है. जो सड़क पर चल रहे लोगों को पीछे से निशाना बनाता है. कुछ ही सेकेंडों में उसे गिराकर सोने के जेवर छिनता है, जब तक पीड़ित उठकर खड़ा हो तो उसके साथी किसी बाइक से उसे लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं. इस गैंग की शिकार हुई एक महिला का वीडियो दिल्ली के शकरपुर से सामने आया है. जिसमें एक महिला को पीछे से गला पकड़कर गिराया जाता है. फिर उसके जेवर छीन भाग जाता है.

ये घटना दिल्ली के शकूरपुर की है, जहां एक युवक पीछे से आकर महिला का गला दबाता है, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाती है. इसके बाद वह कान के कुंडल और गले की चेन छीन लेता है और स्कूटी पर अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है.

पूर्वी दिल्ली इलाके के शकरपुर का यह वीडियो 7 अगस्त की रात के 10 बजकर 40 मिनट की है. सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक महिला गली में जा रही है, पीछे से एक लड़का दौड़कर आता है और महिला का गला दोनों हाथों से चोक कर देता है.

महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, बदमाश कान में पहना कुंडल और गले का चेन छीन लेता है. बाद में एक स्कूटी पर सवार 2 लड़के आते हैं आरोपी पीछे बैठता है और फरार हो जाता है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

इससे पहले भी दिल्ली के पालम इलाके से ऐसा ही एक मामला सामने आया था.

