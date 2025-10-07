Delhi Rain: अक्टूबर में भी आफत! दिल्ली-NCR से यूपी को अभी कितना रुलाएगी बरसात

दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है. बीते तीन दिनों से दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली-एनसीआर में बारिश हो रही है. मंगलवार को तड़के भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसके वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने का अलर्ट

मौसम विभाग की तरफ से 7 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने का अलर्ट भी जारी किया गया था. इस दिन मध्यम बारिश की संभावना जताई गई थी. वहीं 8 और 9 अक्टूबर से मौसम धीरे-धीरे साफ होना शुरू होगा. 8 अक्टूबर को आसमान आंशिक रूप से बदला रहेगा.

मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, जो इन दिनों उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है. इस सिस्टम के कारण अगले 48 घंटों में इस क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी और ठंडी हवाएं चलेंगी. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई. आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी और गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में येलो अलर्ट जारी है, यानी यहां भी मौसम की मार का मध्यम असर हो सकता है.

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दोपहर में 10 किमी प्रति घंटे से कम की गति वाली पूर्वी हवाएं चलेंगी, जो शाम और रात के दौरान दक्षिण-पूर्व दिशा से धीरे-धीरे घटकर 8 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएंगी. बुधवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31-33°C और 20-22°C के बीच रहने की संभावना है, दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे. सुबह के समय प्रमुख सतही हवाओं के उत्तर-पूर्व दिशा से 5-10 किमी प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है.

आईएमडी के अनुसार, दोपहर के दौरान हवाएं धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-15 किमी प्रति घंटे की गति तक बढ़ जाएंगी और शाम और रात के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-15 किमी प्रति घंटे की गति पर रहेंगी.

इस बीच, गुरुवार को शहर में आसमान मुख्यतः साफ रहने की उम्मीद है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31-33°C और 20-22°C के बीच रहने की संभावना है, दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे. सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 5-10 किमी प्रति घंटे की गति से प्रमुख सतही हवाएं चलने की उम्मीद है.

उत्तराखंड में बर्फबारी!

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गयी. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों जैसे केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, औली और मुनस्यारी की उंची चोटियों पर बर्फबारी हुई. केदारनाथ में भगवान के दर्शन करने आए श्रद्धालु बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए. इस बार अक्टूबर में ही सीजन की पहली बर्फवारी हो गयी है.

मॉनसून जाते-जाते दोनों ही राज्यों को खूब भिगो रहा

यूपी-बिहार में मौसम फिर से बिगड़ गया है. मॉनसून जाते-जाते दोनों ही राज्यों को खूब भिगो रहा है. हालांकि राहत की बात ये है कि बारिश होने से लोगों को उमस से छुटकारा मिल गया है. मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यूपी में कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश हो सकती है. बिहार के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर तो झमाझम बरस भी सकते हैं.

नेपाल में हुई भारी बारिश और कोसी नदी में उफान के कारण बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कोसी बैराज के 56 से अधिक फाटक खोले जा चुके हैं, जिससे लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इसके चलते सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, सहरसा और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में नदियां उफान पर हैं.

बंगाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं

बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं. भूस्खलन के कारण मिरिक-सुखियापोखरी सड़क सहित प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो गया जबकि कई पहाड़ी बस्तियों की संचार लाइनें टूट गईं.

