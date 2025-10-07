Weather Update Live: देश के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिल्ली-नोएडा से लेकर बिहार तक, देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश से ऐसा लग रहा है कि सर्दी बस आ ही गई. सोमवार को हुई बारिश के बाद से ही ठिठुरन महसूस की जा रही है. IMD ने अनुमान जताया है कि पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में 7 अक्टूबर को तेज बारिश हो सकती है. वहीं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड,चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी रुक-रुककर जारी है. सोमवार रात से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट महसूस की जा रही है. सुबह-सुबह ऑफिस आने वालों को बारिश की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. कहां कैसा है हाल, जानें.

