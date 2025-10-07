Weather Update Live: देश के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिल्ली-नोएडा से लेकर बिहार तक, देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश से ऐसा लग रहा है कि सर्दी बस आ ही गई. सोमवार को हुई बारिश के बाद से ही ठिठुरन महसूस की जा रही है. IMD ने अनुमान जताया है कि पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में 7 अक्टूबर को तेज बारिश हो सकती है. वहीं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड,चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी रुक-रुककर जारी है. सोमवार रात से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट महसूस की जा रही है. सुबह-सुबह ऑफिस आने वालों को बारिश की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. कहां कैसा है हाल, जानें.
Weather Live: बिहार में 2-3 दिनों तक बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट
बिहार में अगले 2-3 दिनों तक कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. किसानों को खड़ी फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है.
Weather Live: ग्रेटर नोएडा की गत्ता फैक्ट्री में बारिश के बीच लगी आग
ग्रेटर नोएडा में बारिश के बीच गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. ईकोटेक 3 थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग केंद्र 2 में स्थित गत्ता बनाने वाली कंपनी में लगी आग इतनी भीषण थी कि पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई.
UP Weather Live: यूपी में आज बारिश और तेज हवा चलने की संभावना
उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को बारिश और तेज हवा चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. इस दौरान श्चिमी यूपी में ज्यादा बारिश हो सकती है. 7 अक्टूबर से बारिश की स्पीड धीमी होगी, जबकि 8 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी में और 9 अक्टूबर से पूर्वी यूपी में बारिश का दौर पूरी तरह थमने की संभा
Bengal Weather Live: बंगाल में बारिश से बाढ़ के हालात
बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं. भूस्खलन के कारण मिरिक-सुखियापोखरी सड़क समेत प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो गया. जबकि कई पहाड़ी बस्तियों की संचार लाइनें टूट गईं.
Bihar Weather Live: बिहार के इन जिलों में नदियां उफान पर
नेपाल में हुई भारी बारिश और कोसी नदी में उफान की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कोसी बैराज के 56 से अधिक फाटक खोले जा चुके हैं, जिससे लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इसके चलते सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, सहरसा और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में नदियां उफान पर हैं.
Bihar Weather Live: बिहार के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट
बिहार के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर झमाझम बारिश भी हो सकती है.
Uttarakhand Weather Live: उत्तराखंड में हुई सीजन की पहली बर्फबारी
उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई. गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों जैसे केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, औली और मुनस्यारी की उंची चोटियों पर बर्फबारी हुई. केदारनाथ में भगवान के दर्शन करने आए श्रद्धालु बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए. इस बार अक्टूबर में ही सीजन की पहली बर्फवारी हो गई है.
Delhi Rain Live: क्यों हो रही बेमौसम बारिश जानें वजह
मौसम में हो रहे बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ है, जो इन दिनों उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है. इस सिस्टम की वजह से अगले 48 घंटों में दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी और ठंडी हवाएं चलेंगी.
Delhi Rain Live: 8 और 9 अक्टूबर से साफ होगा दिल्ली का मौसम
दिल्ली-एनसीआर को बारिश से आज तो राहत मिलती नहीं दिख रही है. 8 और 9 अक्टूबर से मौसम धीरे-धीरे साफ होना शुरू होगा.
Weather Live: आंध्र से अरुणाचल तक बारिश का अलर्ट
देश के अन्य हिस्से भी बारिश से जूझ रहे हैं. अरुणाचल, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है. वहीं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र के कई हिस्सों में भी 10 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है.
Delhi Rain Live: दिवाली से पहले आएगी सर्दी
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह आई बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है. ऐसा लग रहा है कि दिवाली से पहले
Delhi Rain Live: बारिश के बाद जलभराव से बढ़ेगी आफत
दिल्ली-एनसीआर में हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है.
दिल्ली-एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश
दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह से तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली-एनसीआर में बारिश हो रही है. सोमवार से रुक-रुककर हो रही बारिश मंगलवार तड़के से जारी है.
