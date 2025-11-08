दिल्ली के चिड़ियाघर में फिर लौटी रौनक, अब टिकट बुक करना हुआ आसान

दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क (National Zoological Park) एक बार फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया. लंबे इंतज़ार के बाद खुलने वाले इस पार्क में पहले ही दिन 8,065 लोगों ने शिरकत की. इनमें से 954 स्कूली बच्चे भी शामिल थे, जो 12 अलग-अलग स्कूलों से पहुंचे थे. नई शुरुआत के साथ नई सुविधा -“इंस्टा टिकट बुकिंग सर्विस” लॉन्च की गई. चिड़ियाघर के दोबारा खुलने के मौके पर प्रशासन ने एक नई तकनीकी सुविधा की शुरुआत की है. अब दर्शक ‘Insta Ticket Booking Service' के जरिए अपने टिकट तुरंत बुक कर सकते हैं.

अब क्यूआर कोड से ले सकेंगे टिकट

इस सुविधा के तहत, विज़िटर्स को अब लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं. बस एंट्री गेट पर लगा QR कोड स्कैन करें और कुछ ही सेकंड में टिकट बुक हो जाएगा. भुगतान के लिए UPI ऐप्स (PhonePe, Paytm, Google Pay, BHIM) के साथ-साथ डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के विकल्प भी उपलब्ध हैं. पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया और इसे समय बचाने वाला और आसान बताया. खासकर भीड़ वाले दिनों इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी.

विजिटर्स के लिए समय और व्यवस्थाएं