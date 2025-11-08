विज्ञापन
दिल्ली के चिड़ियाघर में फिर लौटी रौनक, अब टिकट बुक करना हुआ आसान

दिल्ली का चिड़ियाघर दो महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया है. एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) का पता चलने के बाद उद्यान को बंद कर दिया गया था.

  • दिल्ली का चिड़ियाघर लंबे इंतजार के बाद दर्शकों के लिए फिर से खोल दिया गया है
  • चिड़ियाघर में नई तकनीकी सुविधा के तौर पर इंस्टा टिकट बुकिंग सेवा शुरू की गई
  • अब लोगों को लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं रही, भुगतान के लिए विभिन्न डिजिटल और कार्ड विकल्प उपलब्ध
नई दिल्ली:

दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क (National Zoological Park) एक बार फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया. लंबे इंतज़ार के बाद खुलने वाले इस पार्क में पहले ही दिन 8,065 लोगों ने शिरकत की. इनमें से 954 स्कूली बच्चे भी शामिल थे, जो 12 अलग-अलग स्कूलों से पहुंचे थे. नई शुरुआत के साथ नई सुविधा -“इंस्टा टिकट बुकिंग सर्विस” लॉन्च की गई. चिड़ियाघर के दोबारा खुलने के मौके पर प्रशासन ने एक नई तकनीकी सुविधा की शुरुआत की है. अब दर्शक ‘Insta Ticket Booking Service' के जरिए अपने टिकट तुरंत बुक कर सकते हैं.

अब क्यूआर कोड से ले सकेंगे टिकट

इस सुविधा के तहत, विज़िटर्स को अब लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं. बस एंट्री गेट पर लगा QR कोड स्कैन करें और कुछ ही सेकंड में टिकट बुक हो जाएगा. भुगतान के लिए UPI ऐप्स (PhonePe, Paytm, Google Pay, BHIM) के साथ-साथ डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के विकल्प भी उपलब्ध हैं. पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया और इसे समय बचाने वाला और आसान बताया. खासकर भीड़ वाले दिनों इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी.

विजिटर्स के लिए समय और व्यवस्थाएं

  • खुलने का समय: सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
  • टिकट बुकिंग और प्रवेश: शाम 4:30 बजे तक
  • अंतिम निकास समय: शाम 5:30 बजे
 विज़िटर्स की सुरक्षा और सुविधा सबसे जरूरी

चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार, विज़िटर्स की सुरक्षा और सुविधा सबसे जरूरी है. अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति यहां आकर प्रकृति और वन्यजीवों के साथ एक यादगार दिन बिताए. आगे भी विज़िटर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी सुधार जारी रहेंगे. दिल्ली की भीड़भाड़ और ट्रैफिक से कुछ वक्त दूर बिताने के लिए नेशनल जूलॉजिकल पार्क एक बार फिर तैयार है. हरे-भरे पेड़ों के बीच जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल में देखने का अनुभव एक बार फिर लौट आया है.

