दिल्ली के बच्चों के लिए खुशखबरी, इस दिन फिर से खुल रहा है चिड़ियाघर

दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क (चिड़ियाघर) को 8 नवंबर 2025 यानी शनिवार से आम जनता के लिए फिर खोलने का फैसला लिया गया है. यह फैसला NIHSAD भोपाल की रिपोर्ट में सभी नमूनों के नेगेटिव आने के बाद लिया गया है. चिड़ियाघर को 30 अगस्त 2025 से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. इससे दो दिन पहले, 28 अगस्त को वॉटर बर्ड एवियरी में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लुएंजा) का मामला सामने आया था. इसके बाद राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्रशासन ने केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई की.

चिड़ियाघर ने क्या कुछ बताया

चिड़ियाघर की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज़ के अनुसार, हर 15 दिन पर चार बार सैंपलिंग और टेस्टिंग की गई. इस दौरान सभी नमूनों की रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिज़ीज़ (NIHSAD), भोपाल से नेगेटिव आई. इसके बाद प्रशासनिक मंजूरी मिलने पर चिड़ियाघर को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया. चिड़ियाघर प्रशासन ने कहा है कि खुलने के बाद भी सभी सुरक्षा और रोकथाम संबंधी उपायों का पालन किया जाएगा. साथ ही, उन्होंने यह भी दोहराया कि वे अपने वन्यजीवों की सेहत और आने वालों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

क्यों बंद किया गया था चिड़ियाघर

रंगीन सारस (पेंटेड स्टॉर्क) और काले सिर वाला बगुला (ब्लैक-हेडेड आइबिस) सहित कई पक्षियों की मौत के बाद 30 अगस्त को चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था. 28 और 31 अगस्त के बीच एकत्र किए गए नमूनों में एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई, जिसके बाद इसे बंद करने का निर्णय लिया गया था अंतिम 'पॉजिटिव' मामला एक सितंबर को पाया गया थाय उसके बाद, पक्षी गृह और अन्य पिंजरों में बिना बारी लिए गए नमूनों के परीक्षण की रिपोर्ट नेगेटिव थी. नियमों के अनुसार, पिछले पॉजिटिव मामले के बाद दो लगातार नेगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. जिसके बाद मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद तारीख की सूचना दी गई है.

प्रबंधन का कहना है कि सभी सुरक्षा और सावधानी के नियमों का पालन दोबारा खुलने के बाद भी किया जाएगा. दिल्ली जू में बाघ, शेर, हाथी, दरियाई घोड़ा और कई दुर्लभ पक्षी देखने आते हैं. यहां छुट्टियों के दिन काफी भीड़ रहती है क्योंकि लोग अपने बच्चों को यहां घुमाने लाते हैं. अब जब फिर से चिड़ियाघर के दरवाज़े फिर से खुल रहे हैं, तो शनिवार से जू में एक बार फिर बच्चों की खिलखिलाहट और कैमरों की क्लिक की आवाज़ें लौटेंगी.