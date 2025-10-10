दिल्ली: उत्तम नगर में गिरा मकान, मलबे में दबे कई लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से मकान गिरने की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि हादसे में 5 लोग अंदर दब गए थे, जिसमें से 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है. पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

तीन लोगों को मलबे से निकाला बाहर

मामला दिल्ली के उत्तम नगर में होली चौक का है. यहां पर स्थित एक मकान का ऊपरी हिस्सा भर भराकर नीचे गिर गया. हादसे में कई लोग दब गए. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीम पहुंच गई. मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया. तीन लोगों को अंदर से निकाला जा चुका है. अभी दो लोगों को और निकालने की कोशिश की जा रही है.

हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं

हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. पुलिस की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. घायलों को निकालकर नजदीक के अस्पताल में एंबुलेंस के जरिए भेजा जा चुका है. हादसा क्यों हुआ, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है.