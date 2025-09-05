विज्ञापन
बाढ़ से दिल्ली बेहाल! ISBT पर पानी भरने की वजह से लगा कई घंटों का जाम

Delhi flood : यमुना नदी के पास होने के कारण ISBT के साथ लगा हुआ निगमबोध घाट तक पूरा सड़क पानी में डूब गया है.

नई दिल्ली:

पिछले दो दिनों से बारिश नहीं होने के कारण दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम हो रहा है लेकिन ये अभी भी खतरे के निशान 205 से 2 मीटर ऊपर 207 के ऊपर बह रही है.जिसके वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी घुस गया है. यमुना नदी के पास होने के कारण ISBT के साथ लगा हुआ निगमबोध घाट तक पूरा सड़क पानी में डूब गया है. यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़क और फुटपाथ कहां है. पानी भरने के कारण कई किलोमीटर का लंबा जाम भी लग गया है.

Delhi ISBT : पानी भरने के कारण सड़क जाम

ISBT से जो रास्ता ITO की तरफ जाता है वहां पर पानी भरने के कारण, 2 से 3 घंटे लोग जाम में फंसे हुए है. मजनू के टीला से ईटीओ जाने में 3 घंटे लग जा रहे है, क्योंकि इतना जाम लगा हुआ है. एक बाइकसवार जो सोनिया विहार से अपने घर से जा रहे है वह कहते है कि पिछले ढाई घंटे से जाम में फंसा हुआ हूं. सड़क पर पानी भरा हुआ है. पिछले साल की तरह इस साल भी पानी भर गया है.

Delhi Flood : सड़कों पर पानी ही पानी

मुखर्जी नगर से आए एक गाड़ी चालक कहते है कि, बाढ़ के पानी के सड़क पर आ जाने से बहुत दिक्कत हो रही है. पानी भरने से जाम लगा हुआ है. इसका कोई स्थाई परिणाम निकालना चाहिए. दिल्ली कई इलाकों में अभी भी पानी भरने के कारण जाम लगा हुआ है. पानी का जलस्तर कम हो रहा है. लेकिन सड़कों पर पानी होने की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है.

बता दे कि, दिल्ली में बुधवार से बाढ़ जैसे हालात है. आज दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा निगमबोध घाट पहुंचे तो वही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पुराने लोहा पुल के पास बने रिलीफ कैंप पहुंचे और लोगो से बातचित की. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार से अपील की है कि, लोगो को साफ पानी, खाना और शौचालय मुहैया कराया जाए.

गौरतलब है कि पूरे उत्तर भारत में बाढ़ जैसे हालात है. कई राज्यों में त्रासदी है. यह बाढ़ प्राकृतिक आपदा जरूर है लेकिन अवैध अतिक्रमण ने यमुना नदी के क्षेत्र को कम कर दिया है. 

इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा,  आज दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर यमुना के जलस्तर और भारी बारिश की स्थिति की समीक्षा की. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 24x7 मॉनिटरिंग जारी रहे, राहत कार्य में कोई ढिलाई न हो और हर दिल्लीवासी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो. इस बीच शुक्रवार को दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है. दोपहर 12 बजे जलस्तर 207.24 मीटर पहुंच गया. जबकि सुबह आठ बजे जलस्तर 207.31 मीटर था.

