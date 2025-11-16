विज्ञापन
दिल्‍ली में घर-दुकानों के लिए फायर सेफ्टी प‍रमिट लेना हुआ आसान, नया पोर्टल लॉन्‍च, ऐसे ऑनलाइन रिन्‍युअल होगा सर्टिफिकेट 

'पोर्टल फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट' पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक ऑनलाइन देख सकता है कि उसकी फाइल किस अधिकारी के पास है, कितने समय से लंबित है और किस चरण में है.

Fire Safety Renewal के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल

Fire Safety Certificate Online Renewal: दिल्‍ली के लोगों के लिए अपने मकानों, दुकानों और प्रतिष्‍ठानों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्‍युअल कराना बेहद आसान हो गया है. यानी आपको बार-बार इसके रिन्‍युअल के लिए अलग-अलग दफ्तरों या एजेंसियों के चक्‍कर नहीं काटने होंगे. दिल्ली सरकार ने राष्‍ट्रीय राजधानी के नागरिकों, दुकानदारों और व्‍यापारियों के लिए एक नया 'फायर पोर्टल' लॉन्‍च किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इस पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसके जरिये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का नवीनीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा.  

बेहद आसान हो गया प्रोसेस  

नए फायर पोर्टल को 'इज ऑफ डुइंग बिजनेस' यानी व्‍यापार सुगमता की दिशा में बड़ा सुविधाजनक कदम बताया जा रहा है. सीएम रेखा गुप्‍ता ने कहा कि पहले फायर परमिट और लाइसेंसिंग जैसी प्रक्रियाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी होती थी, जिससे लोगों को दिक्कतें आती थीं. अब जिम्मेदारी साफ तौर पर तय कर दी गई है और अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने का काम सीधे संबंधित विभाग करेगा. उन्‍होंने बताया कि नई व्यवस्था में फाइल प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है. 

इस पोर्टल पर होगा ऑनलाइन आवेदन 

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के रिन्‍युअल के लिए 'पोर्टल फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट' पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक ऑनलाइन देख सकता है कि उसकी फाइल किस अधिकारी के पास है, कितने समय से लंबित है और किस चरण में है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन से लेकर ट्रैकिंग तक... पूरा प्रोसेस पूर्णतः डिजिटल कर दिया गया है. सीएम ने कहा कि जैसे आज एक सामान्य रिक्शाचालक या सब्जी विक्रेता भी डिजिटल पेमेंट का सहज उपयोग करता है, वैसे ही शासन व्यवस्था को भी आधुनिक और उपयोगकर्ता-अनुकूल (यूजर-फ्रेंडली) बनाना समय की आवश्यकता है. दिल्ली सरकार इसी दिशा में अग्रसर है.  

'मिनिमम गवर्नेमेंट, मैग्जीमम गवर्नेंस'

इस अवसर पर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश एक मूल मंत्र 'मिनिमम गवर्नेमेंट, मैग्जीमम गवर्नेंस' के साथ आगे बढ़ रहा है. इसका उद्देश्य सरकार की भूमिका सरल, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए सहायक बनाना है, ताकि आम व्यक्ति का जीवन और भी सहज हो सके. उन्होंने कहा कि इसी भावना के अनुरूप आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में यह नया पोर्टल लोकार्पित किया जा रहा है. इस पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक आसानी से, पारदर्शी तरीके से, बिना किसी परेशानी के अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए जारी फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण तीन और पांच वर्ष की मियाद पूरी होने पर ऑनलाइन कर सकेंगे.

