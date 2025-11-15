फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल: इन डॉक्टरों को ये रास्ता क्यों अपनना पड़ा? नौगाम ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला

पिछले सप्ताह हरियाणा के फरीदाबाद से खुले 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर शामिल मिले. इस टेरर मॉड्यूल की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसमें शामिल लोगों की फेहरिस्त भी बढ़ती जा रही है. फरीदाबाद में 2900 किलो से अधिक विस्फोटक मिलने के बाद दिल्ली के लालकिले के पास हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद बीती रात जम्मू-कश्मीर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में 9 लोगों की जान चली गई. इस घटना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है.

नौगाम ब्लास्ट पर फारूक बोले- हमें एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए थी

शनिवार को श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम पुलिस स्टेशन के पास हुए विस्फोट पर कहा, "ये हमारी गलती है, जो लोग इस विस्फोटक को बेहतर समझते हैं, हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए थी कि इससे कैसे निपटना है बजाय खुद देखने के, आपने इसका नतीजा देखा, 9 लोगों की जान चली गई. वहां घरों को कितना नुकसान हुआ."

वो दिन कब आएगा जब वो मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैः फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, "अभी हम अभी दिल्ली के संकट से बाहर नहीं निकले हैं, जहां हर कश्मीर पर उंगलियां उठाई जा रही हैं. वो दिन कब आएगा जब वो मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछें कि क्यों इन डॉक्टरों को ये रास्ता अपनना पड़ा? क्या वजह थी? इसकी गहन जांच और अध्ययन की ज़रूरत है."

वाजपेयी को कोट करते हुए कहा- दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं

ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक्शन फिर से होने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ (ऑपरेशन सिंदूर) नहीं होगा. इससे (ऑपरेशन सिंदूर) कुछ नहीं निकला. हमारे 18 लोग मारे गए. हमारी सीमाओं से समझौता किया गया. मुझे उम्मीद है कि दोनों देश अपने संबंधों को सुधारेंगे. यही एकमात्र रास्ता है. मैं वाजपेयी जी की बात दोहराना चाहता हूं, दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं..."

बडगाम में हार पर बोले- कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे

दूसरी ओर बडगाम उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "हमें खुश होना चाहिए, इससे सीख मिलती है, घबराना नहीं चाहिए, हार से सीख मिलती है और जहां भी कमियां हैं, हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे..."

बिहार में एनडीए की जीत पर बोले- हम कहां चूक रहे, देखना चाहिए

फारूक अब्दुल्ला ने बिहार में NDA की जीत पर कहा, "हमसे कहीं न कहीं ग़लतियां हुई होंगी और उन्हें सुधारने की ज़रूरत है. हमें देखना चाहिए कि हम कहां चूक रहे हैं, लोग हमें क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, कोई तो वजह होगी... नतीजे आ गए हैं, लोगों ने सरकार बना दी है, उन्हें(नीतीश कुमार) लोगों के साथ न्याय करना चाहिए..."

