आप समाज के ज्योतिपुंज... अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन के कार्यक्रम में बोलीं रेखा गुप्ता

देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को 'अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन कार्यक्रम' का भव्य आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में दिल्ली के कोने-कोने से भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे. कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं, जबकि दिल्ली सरकार के मंत्री रविन्द्र इंद्रराज ने भी मंच साझा किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस कार्यक्रम में आना मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण है. हम परशुराम जी को नमन करते हुए अनेक संकल्प ले रहे हैं. आज दिल्ली के हर कोने से ब्राह्मण समाज के लोग इस सम्मेलन में पहुंचे हैं. यह दिखाता है कि संगठन में ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब समाज संगठित होता है तभी तरक्की करता है.

ब्राह्मण समाज ज्ञान की लौ जला रहा है: रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा ज्ञान, शास्त्र और धर्म के प्रचार में अग्रणी रहा है. मैं यह मानती हूं कि समाज में यदि कोई ज्ञान की लौ जला रहा है तो वह ब्राह्मण समाज है, जो केवल शास्त्रों की पूजा नहीं करता बल्कि शास्त्र के अर्थ और उसकी भावना को भी समझकर समाज में सद्भावना फैलाता है. देश और समाज की रक्षा में ब्राह्मण समाज की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है.

दिल्ली विकसित शहर के तौर पर स्थापित होगी: रेखा गुप्ता

दिल्ली के विकास को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 27 साल से कई समस्याओं का बैकलॉग है. अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर दिल्ली को तेज़ी से आगे बढ़ाएं. कई बार लगता है कि हमारे आसपास के राज्य हमसे ज्यादा तरक्की कर गए हैं. यदि हम सब मिलकर दिल्ली की जनता के हित में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से दिल्ली भी विकसित शहर के रूप में स्थापित होगी.

मैं सुख-दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी: रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने अंत में ब्राह्मण समाज के सुझावों और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि मैं आपकी बहन के नाते हमेशा तैयार हूं. आप लोग अपने सुझाव देते रहिए, ताकि हम सब मिलकर दिल्ली और समाज के विकास में योगदान कर सकें. आपके आशीर्वाद से ही मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाऊंगी. सुख-दुख के हर क्षण में मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी.

इस दौरान वक्ताओं ने ब्राह्मण समाज की परंपरा, योगदान और आधुनिक समय में उनकी भूमिका पर भी अपने विचार रखे. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और समाजसेवा से जुड़े संकल्प भी लिए गए.

