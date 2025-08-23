'6 महीने में ही दिल्ली की जनता हो गई परेशान', सौरभ भारद्वाज का भाजपा सरकार पर तीखा हमला

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता 6 महीने में ही भाजपा की सरकार से परेशान हो गई है. सीएम पर हमला, सीएम के कार्यक्रम में नारेबाजी सहित हाल की अन्य घटनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपने बात को साबित करने की कोशिश की.

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "दो दिन पहले एक व्यक्ति ने आवारा कुत्तों के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए निर्देश से नाराज होकर मुख्यमंत्री पर हमला किया. आज गांधीनगर मार्केट में सीएम के कार्यक्रम में नारेबाजी हुई. 2 दिन पहले मंत्री आशीष सूद के जनकपुरी में आयोजित अभिभावकों की बैठक में हंगामे की स्थिति देखी गई.

मोती नगर के आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में भाजपा के विधायक हरीश खुराना ने अस्पताल के जूनियर डॉक्टर और इन्टर्न के साथ बदतमीजी की, हाथापाई की.

आज हालात यह है कि जगह-जगह भाजपा सरकार और भाजपा के मंत्रियों का विरोध हो रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने केवल और केवल दिल्ली के लोगों को परेशान किया है. सत्ता में आते ही भाजपा के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान कर दिया कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. सरकार में आते ही भाजपा ने सबसे पहले गरीब झुग्गी बस्ती वालों के घरों को उजाड़ा, उन्हें घर से बेघर कर दिया.

छोटे-छोटे रोजगार करके अपना घर परिवार चलाने वाले गरीबों के रोजगारों पर बुलडोजर चलाने का काम किया. 10 हज़ार बस मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया. मोहल्ला क्लीनिक में काम करने वाले लोगों को एक-एक कर मोहल्ला क्लीनिक बंद करके नौकरी से निकाला जा रहा है. भाजपा के विधायकों द्वारा अस्पताल में घुसकर डॉक्टरों को पीटा जा रहा है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता दिल्ली की भाजपा सरकार से बेहद नाराज है यही कारण है कि जगह-जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध जनता के द्वारा किया जा रहा है.