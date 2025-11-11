विज्ञापन
न जुम्मन लौटा न पंकज, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अपनों को तलाशते रिश्तेदार, रुला देंगी ये कहानियां

यह विस्फोट सोमवार शाम को हुआ था, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी हरियाणा में रजिस्टर्ड हुंडई आई20 कार में विस्फोट हो गया था, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए थे.

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के नजदीक हुए कार धमाके की जांच तेजी से की जा रही है.
  • दिल्ली के लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट में कई लोग लापता हैं जिनमें पंकज भी शामिल हैं.
  • पंकज की जलती हुई कैब मिली थी और बाद में उनकी डेडबॉडी मोर्चरी में रखी मिली जिसे परिवार पहचानने आया है.
  • जुम्मन नाम का एक अन्य व्यक्ति भी लापता है जो लाल किले के आसपास ई रिक्शा चलाता था.
नई दिल्ली:

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट के बाद कई ऐसे लोग हैं, जिनके अपने अब भी लापता है. इन्हीं में से एक हैं पंकज... बिहार के रहने वाले पंकज कई सालों से दिल्ली में कैब चला रहे थे. उनके दोस्त अभिषेक सोमवार रात से ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल से लेकर मोर्चरी तक का चक्कर लगा रहे हैं. मंगलवार सुबह ही पता चला है कि पंकज की डेडबॉडी मोर्चरी में रखी है, अब उनके परिवार के लोग पंकज की डेडबॉडी की पहचान करने के लिए आए हैं.

अपनों की तलाश में लोग

पंकज के दोस्त अभिषेक ने बताया कि रात से वो पंकज को खोज रहे हैं. क्योंकि पंकज की कैब बुरी तरह जली हुई मिली है. लेकिन सुबह पता लगा कि उनकी डेडबॉडी मिली है. इसी तरह जुम्मन के चाचा इदरीश भी अपने भतीजे को खोज रहे हैं. इदरीश बताते हैं कि जुम्मन ई रिक्शा लाल किले के आसपास चलाता था. सोमवार रात से लापता है. जब ई रिक्शा में लगे GPS से लोकेशन देखी तो पता चला लाल किले के आसपास थी. लेकिन उसका पता नहीं लग रहा है. उसकी शादी हो चुकी है एक बेटी भी है. LNJP समेत अन्य अस्पताल में अब भी तमाम लोग घूम रहे हैं, अपनों की तलाश में उनके पास कोई सवाल है. लेकिन फ़िलहाल जवाब किसी के पास नहीं है.

रुला देंगी कहानियां

यह विस्फोट सोमवार शाम को हुआ था, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी हरियाणा में रजिस्टर्ड हुंडई आई20 कार में विस्फोट हो गया था, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए थे. दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के नजदीक हुए कार धमाके की जांच तेज हो गई है. 

