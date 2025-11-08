दिल्ली एयरपोर्ट का ATC सिस्टम हुआ ठीक, फ्लाइट्स अब नहीं होंगी लेट; देखें ताजा अपडेट

- दिल्ली हवाईअड्डे पर तकनीकी खराबी अब ठीक हो चुकी है. शुक्रवार को करीब 800 फ्लाइट्स लेट हुई थीं.
- ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी के कारण फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हुआ और यात्री परेशान हुए.
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने करीब पंद्रह घंटे बाद इस तकनीकी समस्या को ठीक कर दिया.
दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (IGI ) पर शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ कि 800 फ्लाइट्स लेट हो गईं. इसकी वजह रही एयर नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी. इसकी वजह से हजारों यात्रियों को खूब परेशानी झेलनी पडी. हालांकि शुक्रवार रात करीब 9 बजे तक इस समस्या का समाधान कर लिया गया, जिसके बाद राहत की सांस मिली. हालांकि अब फ्लाइट्स के आने-जाने में सिर्फ 19-20 मिनट का ही फर्क देखा जा रहा है.
Passenger Advisory issued at 06:36 Hours#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/7AB6ewJoA7— Delhi Airport (@DelhiAirport) November 8, 2025
दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स अब कितनी लेट?
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक, शक्रवार रात तक तकनीकी दिक्कत को दूर कर लिया गया था. फ्लाइट रडार के मुताबिक, फ्लाइट्स के आने में औसत देरी 5 मिनट और जाने में औसत देरी 19 मिनट की ही है.अभी तक कुल 129 फ्लाइट्स लेट हैं, इनमें आने वाली 53 और जाने वाली 76 फ्लाइट्स हैं. कल रात से मुंबई-दिल्ली की ज्यातादर फ्लाइट्स समय पर चल रही हैं. लखनऊ एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट्स थोड़ी देरी से चल रही हैं, हालांकि एयरपोर्ट से जाने वाली फ्लाइट्स समय पर हैं.शुक्रवार की तुलना में हालात अब सामान्य हो रहे हैं.
दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर क्यों लेट हुईं फ्लाइट्स?
बता दें कि शुक्रवार को उड़ानों के संचालन में समस्या देखी गई. पहलेएटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का सर्वर डाउन बताया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि आटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है. शुक्रवार को सुबह से ही उड़ानों में भारी देरी देखी गई.एयर नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी का असर 800 फ्लाइट्स पर देखा गया. खराबी ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में आई थी, जो फ्लाइट्स की जानकारी और प्लानिंग के लिए बहुत अहम सिस्टम है.
800 फ्लाइट्स लेट, फंसे रहे हजारों यात्री
ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम करीब 15 घंटे के बाद ठीक हुआ. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने रात 8:56 पर एक्स पर लिखा AMSS सिस्टम अब वापस चालू हो चुका है, लेकिन पहले से जमा हुए काम को खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा. इसलिए, कुछ उड़ानों में अभी भी हल्की देरी रह सकती है. बहुत जल्द स्थिति पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है." बता दें कि इस तकनीकी खराबी की वजह से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे . उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी.
