विज्ञापन
विशेष लिंक

बादल बरसे नहीं और दिल्ली के थाने में हो गई 'बारिश चोरी' की शिकायत

सिरसा ने खर्च के बारे में कहा कि एक परीक्षण के दौरान 20-25 लाख रुपये खर्च होते हैं और ऐसे नौ से 10 परीक्षणों के बाद ही सरकार को पता चल पाएगा कि अभ्यास के बाद कितनी बारिश हो सकती है.

Read Time: 2 mins
Share
बादल बरसे नहीं और दिल्ली के थाने में हो गई 'बारिश चोरी' की शिकायत
  • दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के परीक्षण सफल रहे हैं
  • दिल्ली में नौ से दस क्लाउड सीडिंग परीक्षण किए जाएंगे, जिससे बारिश कराने के लिए आवश्यक नमी का पता चलेगा
  • हर क्लाउड सीडिंग परीक्षण पर सरकार को करीब बीस से पच्चीस लाख रुपये खर्च होते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश (क्लाउड-सीडिंग) परीक्षण सफल रहे हैं. उन्होंने को बताया कि हम उस चरण पर पहुंच गए हैं जहां हम अभ्यास कर सकते हैं. नौ से 10 परीक्षण किए जाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि किस नमी की मात्रा पर बारिश कराई जा सकती है. एक बार जब आईआईटी-कानपुर को बारिश कराने के लिए आवश्यक नमी की मात्रा के बारे में ठोस जानकारी मिल जाएगी, तो हम जरूरत पड़ने पर दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे.

सिरसा ने खर्च के बारे में कहा कि एक परीक्षण के दौरान 20-25 लाख रुपये खर्च होते हैं और ऐसे नौ से 10 परीक्षणों के बाद ही सरकार को पता चल पाएगा कि अभ्यास के बाद कितनी बारिश हो सकती है. एक तरफ जहां दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग को लेकर अपनी पीठ थपथपाती दिख रही है वहीं दूसरी विपक्ष इसे लेकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी करता दिख रहा है. आपको बता दें कि युवा कांग्रेस ने क्लाउड सीडिंग को लेकर पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई है. 

इस शिकायत के तहत युवा कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर क्लाउड सीडिंग के नाम पर 'बारिश चोरी' करने का आरोप लगाया है. युवा कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है. ये शिकायत दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा की तरफ से दी गई है.

मामला दर्ज कराने के बाद अक्षय लाकड़ा ने कहा कि दिल्ली में सवा करोड़ रुपये की बारिश चोरी हो चुकी है. दिल्ली में कहीं भी कृत्रिम बारिश देखने को नहीं मिली, इसलिए इस बारिश चोरी के खिलाफ हमने शिकायत दर्ज करवाई है.उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए. आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश (क्लाउड-सीडिंग) परीक्षण सफल रहे. और उन्होंने विपक्षी आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वे भाजपा नीत सरकार की सफलता से ‘‘ईर्ष्या'' कर रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cloud Seeding In Delhi, Delhi Government, Cloud Seeding Cost Delhi
Get App for Better Experience
Install Now