बादल बरसे नहीं और दिल्ली के थाने में हो गई 'बारिश चोरी' की शिकायत

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश (क्लाउड-सीडिंग) परीक्षण सफल रहे हैं. उन्होंने को बताया कि हम उस चरण पर पहुंच गए हैं जहां हम अभ्यास कर सकते हैं. नौ से 10 परीक्षण किए जाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि किस नमी की मात्रा पर बारिश कराई जा सकती है. एक बार जब आईआईटी-कानपुर को बारिश कराने के लिए आवश्यक नमी की मात्रा के बारे में ठोस जानकारी मिल जाएगी, तो हम जरूरत पड़ने पर दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे.

सिरसा ने खर्च के बारे में कहा कि एक परीक्षण के दौरान 20-25 लाख रुपये खर्च होते हैं और ऐसे नौ से 10 परीक्षणों के बाद ही सरकार को पता चल पाएगा कि अभ्यास के बाद कितनी बारिश हो सकती है. एक तरफ जहां दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग को लेकर अपनी पीठ थपथपाती दिख रही है वहीं दूसरी विपक्ष इसे लेकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी करता दिख रहा है. आपको बता दें कि युवा कांग्रेस ने क्लाउड सीडिंग को लेकर पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई है.

इस शिकायत के तहत युवा कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर क्लाउड सीडिंग के नाम पर 'बारिश चोरी' करने का आरोप लगाया है. युवा कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है. ये शिकायत दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा की तरफ से दी गई है.

मामला दर्ज कराने के बाद अक्षय लाकड़ा ने कहा कि दिल्ली में सवा करोड़ रुपये की बारिश चोरी हो चुकी है. दिल्ली में कहीं भी कृत्रिम बारिश देखने को नहीं मिली, इसलिए इस बारिश चोरी के खिलाफ हमने शिकायत दर्ज करवाई है.उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए. आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश (क्लाउड-सीडिंग) परीक्षण सफल रहे. और उन्होंने विपक्षी आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वे भाजपा नीत सरकार की सफलता से ‘‘ईर्ष्या'' कर रहे हैं.