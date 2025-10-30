दिल्ली के पुराने वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर! रेखा गुप्ता सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, पढ़ें क्यों खास है ये आदेश

अगर आपके पास पुरानी गाड़ियां और आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से उम्र पूरी कर चुके वाहनों को अब दूसरे राज्यों में बेचने में आसानी होगी. दिल्ली सरकार का ये फैसला एनओसी के लिए आवेदन करने वालों से जुड़ा है.

रेखा गुप्ता सरकार ने अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए एनओसी आवेदन पर लगाई गई एक साल की समय सीमा को फिलहाल खत्म कर दिया है. अभी तक किसी गाड़ी की उम्र पूरी होने के बाद एक साल तक ही एनओसी ली जा सकती थी. इस नए आदेश के बाद से अब दिल्ली में उन वाहनों को भी एनओसी मिल सकेगा जिनकी उम्र पूरी हुए दो साल का समय भी हो चुका है.

आपको बता दें कि दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाली गाड़ियों को अब दूसरे राज्यों में फिर से रिजस्ट्रेशन के लिए संबंधित आरटीओ से एनओसी हासिल करने में आसानी होगी. सरकार का मानना है कि इस फैसले से अब लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है.