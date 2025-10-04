जेल में चैतन्यानंद लेकिन कम नहीं हो रही हेकड़ी, कर डाली ये बड़ी डिमांड

दिल्ली के आश्रम में आधात्म के नाम पर चल रहा बाबा का गंदा खेल अब उजागर हो चुका है. आश्रम में क्या कुछ चल रहा था ये सबको पता चल गया है. इस मामले में हर दिन नए खुसाले हो रहे हैं. वहीं बाबा चैतन्‍यानंद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. लेकिन इस दौरान वह अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है. ये ट्रीटमेंट उसे मिलेगा या नहीं इस पर पटियाला हाउस कोर्ट शनिवार को फैसला सुनाएगा. अदालत ने इसे लेकर पुलिस से जवाब मांगा है.

बाबा को सन्यासी खाना मिलेगा या नहीं, फैसला आज

बाबा चैतन्‍यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की मांगों पर पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को सुनवाई होगी. शुक्रवार को ही बाबा को 17 अक्‍टूबर तक यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. लेकिन इस दौरान बाबा ने कई मांगें कोर्ट के सामने रखी, जो वह अपने लिए चाहता है. हिरासत के दौरान की गई इन मांगों में कपड़े, दवाइयां, किताबें और संन्‍यासी खाना शामिल है. बाबा को ये सब दिया जाएगा या नहीं, इस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस से बाबा चैतन्‍यानंद के मेडिकल के बारे में पूछा था. जिस पर पुलिस ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 12 बजे ही बाबा का दो बार मेडिकल कराया गया था.बाबा के वकील ने सीजर मेमो और केस डायरी पर जज के साइन की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा था. आज इस मामले पर भी सुनवाई होनी है.

पसंद की लड़कियों को आश्रम में मिलता था खास कमरा

इस बीच बाबा के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा लगातार खुल रहा है. एक पूर्व छात्र और पीड़िता के करीबी दोस्त ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.पूर्व छात्र ने बताया कि जिस लड़की को चैतन्यानंद खास तवज्जो देता था, उसके लिए अलग कमरा होता था. जबकि बाकी छात्राएं नॉर्मल से कमरे में रहती थीं. उनके पर्सनल फोन लेकर नया फोन दिया जाता था, जिसका एक्सेस बाबा के पास था.

लड़कियों को ऐसे झांसे में लेता था चैतन्यानंद

बाबा के दुबई से गहरे संबंध थे. लोग वहां से अक्सर आश्रम में आते थे. हर छात्र को इंटर्नशिप या फिर नौकरी के लिए दुबई भेजने का सपना दिखाया जाता था. बाबा लड़कियों को खास तवज्जो देता था. बाबा उनको अपने झांसे में लेने के लिए संस्थान में विशेष अधिकार देता था.

बाबा की तीन करीबी महिला सहयोगियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इनमें श्री शारदा इंस्टीट्यूट की श्वेता शर्मा (एसोसिएट डीन), भावना कपिल (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) और काजल (सीनियर फैकल्टी) शामिल हैं. उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि चैतन्यानंद के कहने पर ही छात्राओं पर दबाव बनाया. इन तीनों पर अपराध में बाबा का सहयोग करने, शिकायतकर्ताओं को धमकाने और सबूत नष्ट करने के आरोप हैं.

चैतन्यानंद पर क्या है आरोप?

24 सितंबर से फरार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया था. बाबा पर सामूहिक यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. 62 साल के बाबा पर 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है, जिनमें से अधिकतर छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से हैं.

