Delhi Metro का टिकट WhatsApp से कैसे बुक करें? जानिए आसान स्टेप्स

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को एक खास सुविधा मिलती है. आप WhatsApp के जरिए दिल्ली मेट्रो का टिकट मिनटों में बुक कर सकते हैं. इसके लिए न लंबी लाइन में लगने की जरूरत है और न ही अलग से कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ऑफिशियल WhatsApp नंबर के जरिए QR टिकट बुकिंग की सुविधा देती है, जिससे यात्री कहीं से भी आसानी से टिकट खरीद सकते हैं. अगर आप मेट्रो कार्ड भूल गए हैं तो भी ये बहुत काम आएगा.

WhatsApp से दिल्ली मेट्रो टिकट कैसे बुक करें?

सबसे पहले DMRC के ऑफिशियल WhatsApp नंबर +91 9650855800 अपने फोन में सेव करें.

WhatsApp पर इस नंबर पर “Hi” भेजें.

अपनी पसंद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी चुनें .

“Buy Ticket” ऑप्शन पर टैप करें.

अपनी जर्नी का सोर्स स्टेशन (Source) और डेस्टिनेशन स्टेशन (Destination) चुनें.

यात्रियों की संख्या चुनें

आप एक बार में अधिकतम 6 टिकट बुक कर सकते हैं.

टिकट डिटेल्स कन्फर्म करें और दिए गए पेमेंट लिंक से UPI या डिजिटल पेमेंट करें.

पेमेंट पूरा होते ही आपको QR कोड टिकट WhatsApp पर मिल जाएगा.

इस QR कोड को मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर स्कैन करके आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं.

ये बात भी जान लें कि QR टिकट उसी दिन के अंत तक ही वैलिड होता है.यह सुविधा DMRC लाइन और एयरपोर्ट लाइन दोनों के लिए उपलब्ध है.WhatsApp टिकट बुकिंग सुविधा से अब दिल्ली मेट्रो में सफर और भी तेज, आसान और कैशलेस हो गया है.

