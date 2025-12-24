मिनटों में कनॉट प्लेस, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट... आ गया दिल्ली का दिल खुश करने वाला मेट्रो का नया रूट

मेट्रो दिल्लीवालों की जिंदगी कुछ और आसान करने जा रही है. मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को दिल्ली मेट्रो के तीन नए कॉरिडोरों का ऐलान किया गया. संयोग यह है कि दिल्ली मेट्रो के बर्थडे पर यह फैसला हुआ. अगले तीन साल में दिल्ली मेट्रो में 16 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे और यह 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा. इस फेज को 5A नाम दिया गया है, जो 12 हजार करोड़ की लागत से पूरा होगा. मेट्रो में 13 नए स्टेशन जुड़ जाएंगे. जानिए कहां से आने जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा.

1.रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ

कुल दूरीः 9.9 किलोमीटर, लागतः 9570 करोड़

किसे फायदा होगाः

-कर्तव्य भवन जाने वालों के लिए इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा.

-बहुत लोग जो कर्तव्य भवन किसी काम से जाना चाहते हैं, वह सीधे मेट्रो से वहां पहुंच सकेंगे.

-यह कॉरिडोर कनॉट प्लेस से कुछ आगे ब्लू लाइन पर आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के पास से निकलेगा.

-इसके बाद शिवाजी स्टेशन, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, भारत मंडपम होते हुए इंद्रप्रस्थ पर दोबारा ब्लू लाइन से कनेक्ट हो जाएगा.

-60 हजार कर्मचारियों और 2 लाख विजिटर्स को रोज इससे ट्रैवल कर पाएंगे.

2-एयरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल

कुल दूरीः 2.3 किमोलीटर, लागतः 1419.6 करोड़

किसे फायदा होगा:

-टर्मिनल का काम पूरा हो चुका है. अब यह टर्मिनल नए शेप में है.

-आने वाले समय में टर्मिनल 1 से कई और फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी

-यह कॉरिडोर टर्मिनल 1 और एयरोसिटी को कनेक्ट करेगा.

-अभी एयरोसिटी ऑरेंज लाइन (शिवाजी स्टेशन ) से कनेक्ट है.

-टर्मिनल 3 की कनेक्टिविटी पहले से है.

-अब एयरोसिटी से इंटरचेंज कर आप टर्मिनल 1 आ सकेंगे.

3-तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज

कुल दूरीः 3.9 किलोमीटर, लागतः 1024.8 करोड़

किसे फायदा होगा:

-नोएडा और फरीदाबाद वालों को बहुत फायदा होगा.

-नोएडा और फरीदाबाद वाले अब सीधे गुरुग्राम की तरफ जाने वालों को फायदा होगा.

-मजेंटा और वॉयलट लाइन इससे आपस में जुड़ जाएंगी.

-कालिंदी कुंज से मेट्रो लेकर आप तुगलकाबाद में वॉयलेट लाइन पर जा सकेंगे.