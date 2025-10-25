किस काम के गुस्सा! दिल्ली में मामलू कहासुनी पर शख्स ने ऑटो चालक की कर दी हत्या

दिल्ली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. राजधानी के कंझावला इलाके में एक मामलू कहासुनी के बाद एक शख्स ने अपने पड़ोस में रहने वाले ऑटो चालक की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. घटना शनिवार सुबह 10 बजे के करीब की है. घटना का जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरात पता चला कि आरोपी शख्स के गला दबाने की वजह से ऑटो चालक बेहोश हो गया था. जिसे बाद में पास के अस्पताल लेकर जाया गया. जहां डॉक्टरों ने टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक शख्सकी पहचान 36 वर्षीय दुलार हालदार के रूप में की है. दुलार हालदार पश्चिम बंगाल के फरक्का का रहने वाला था.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस की जांच में पता चला है कि सुबह जब दुलार अपने घर के बाहर ऑटो साफ कर रहा था, तभी उसने कथित तौर पर अपने पड़ोसी अजय की पत्नी को कुछ अपशब्द कहे. इस बात पर अजय और दुलार के बीच कहासुनी शुरू हुई जो देखते ही देखते बड़े झगड़े में बदल गई. झगड़े के दौरान अजय ने गुस्से में आकर दुलार का गला दबा दिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. और बाद में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार आरोपी अजय एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है और उसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है.पुलिस ने इस घटना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 ,हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

