दिल्ली में डेढ़ साल की बच्ची से रेप, पड़ोसी के कमरे में खून से लथपथ मिली, आरोपी गिरफ्तार

देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है. यहां डेढ़ साल की एक बच्ची के साथ रेप किया गया है. हैवानियत से भरी वारदात दिल्ली के बिजवासन इलाके में हुई है. बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बच्ची की मां के मुताबिक वह बिजवासन इलाके में किराए के मकान में रहती है. रविवार सुबह करीब 9:00 बजे पड़ोस में रहने वाला एक किराएदार उसकी बच्ची को उठाकर अपने कमरे में ले गया और फिर उसके साथ दरिंदगी की.

बच्ची की मां ने बताया कि सुबह पड़ोसी जब बच्ची को अपने कमरे में ले गया, उसके कुछ ही देर बाद बच्ची के रोने की आवाज आई. तब वह सुधीर के कमरे पर पहुंची. सुधीर के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. जब दरवाजा खुलवाया गया तो बच्ची नग्न अवस्था में थी.

आरोपी नशे की हालत में था

बच्ची की मां ने बताया कि मेरी बेटी खून से लथपथ थी. आरोपी नशे की हालत में था. पीड़ित परिवार ने तुरंत कापससेड़ा थाने की पुलिस को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी 32 साल का है. वह यूपी के बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की छानबीन में जुटी है.



खबर अपडेट की जा रही है.