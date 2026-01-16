शेयर मार्केट से बनना था करोड़पति! साइबर ठगों ने ठग लिए 12 करोड़, नोएडा की ये घटना आपको हैरान कर देगी

शेयर मार्केट में निवेश लखपति और करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता है. लेकिन नोएडा में लोगों को करोड़पति बनाने का झांसा देकर एक साइबर गिरोह ने पीड़ितों से 12 करोड़ रुपये तक ठग लिए. इस मामले में नोएडा पुलिस ने हैदराबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी के तार चाइनीज गिरोह से जुड़े हैं. पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि ये आरोपी टेलीग्राम और दूसरे लिंक भेजकर लोगों को चूना लगा रहे थे. पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान राज कुमार कुमावत के रूप में की है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरोपी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को लिंक भेजकर एक फर्जी निवेश ग्रुप में जोड़ता था. इसके बाद शेयर मार्केट में निवेश पर भारी मुनाफा दिखाकर पीड़ित से करोड़ों रुपये की ठगी करते थे. दरअसल, नोएडा निवासी एक पीड़ित द्वारा 03 दिसंबर 2025 को थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया गया था. पीड़ित के शिकायत के मुताबिक साइबर अपराधियों ने उन्हें व्हाट्सएप/टेलीग्राम लिंक के जरिए एक ग्रुप में जोड़कर लगभग 35 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया और इसी बहाने उससे कुल 12 करोड़ रुपये की ठगी की घटना को अंजाम दिया था. शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी में प्रयुक्त संदिग्ध बैंक खातों को तत्काल फ्रीज कराया.

वहीं, पुलिस ने शुक्रवार इस मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान आरोपी राजकुमार कुमावत ने खुलासा किया कि उसने अपने साथी बुक्का मनोहर के साथ मिलकर “मून ब्लॉसम” नाम से एक फर्जी कंपनी बनवाई थी. इस कंपनी के खातों में साइबर फ्रॉड के माध्यम से करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसे दोनों ने आपस में बांट लिया। इसके अलावा, अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर भी इस ठगी को अंजाम दिया गया था.

पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले में अब तक 09 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. वहीं एनसीआरपी पोर्टल की जांच में यह भी सामने आया है कि इस घटना में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को लेकर अलग अलग राज्यों में कुल तीन शिकायतें दर्ज हैं. इनमें तमिलनाडु में निवेश फ्रॉड से जुड़ी दो शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें 2 करोड़ 76 लाख 1 हजार 900 रुपये की ठगी हुई है, जबकि दिल्ली में एक शिकायत दर्ज है. इनमें 6 लाख 1 हजार 647 रुपये की ठगी की गई थी.

