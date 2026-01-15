कॉलेज-यूनिवर्सिटी के छात्रों को बना रहे थे नशे का आदी... ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पकड़ा 102 किलो का कंसाइनमेंट, 3 तस्कर गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ना सिर्फ दिल्ली-एनसीआर बल्कि देश के कई राज्यों में सक्रिय था. ये गिरोह खास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाओं को अपना शिकार बनाते थे. पुलिस ने गिरोह के तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 102 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश में जुटी है. पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों की पहचान रिंकू यादव, अभिषेक कुमार और संदीप साहू के रूप में की गई है.

ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया. जब्त किए गए गांजे की बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में तस्करों ने बताया है कि वो ये गांजा खास तौर पर युवाओं में नशे की लत को बढ़ाने के लिए तस्करी करके लाए थे.जब पुलिस टीम को इन तस्करों के बारे में पता चला तो इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया.

पुलिस की टीम इसी अभियान के तहत नॉलेज पार्क थाना पुलिस एक्सपो मार्ट के पास चैकिंग कर रही थी. इसी दौरान उन्हें एक पीली प्लेट की एक्सेंट गाड़ी आती दिखाई दी,जब उसे चेकिंग के लिए रोका तो वह घबरा गए, जब चेकिंग की गई तो उस गाड़ी से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ. यह गांजा 102 किलो था. इस दौरान तीन आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है.

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि यह तीनों ही बड़े ही शातिर किस्म के गांजा तस्कर है. जो उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में जगह पर इसकी सप्लाई किया करते थे. यह लोग एनसीआर क्षेत्र में जगह- जगह किराए पर रूम लेते हैं और उड़ीसा राज्य से गांजा किराए पर ट्रक लेकर उसमें भरकर लाते थे ऑफिस के बाद किराए के मकान में से रख दिया करते थे और फिर किराए पर दिन में टैक्सी करके उसमें गंज रखकर जगह पर इसकी बिक्री किया करते थे. इन लोगों से घटना में प्रयुक्त में गाड़ी भी बरामद कर ली गई यह गंजा नोएडा ग्रेटर नोएडा की नमी यूनिवर्सिटी तक भी सप्लाई होता था. फिलहाल इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.