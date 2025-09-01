निक्की हत्याकांड: पुलिस ने घरवालों के बयान किये दर्ज, भाभी के बयान ने चौंकाया

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की हत्याकांड की गुत्‍थी अभी तक सुलझी नहीं है. पति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. फिर निक्‍की को आग के हवाले किसने किया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर एक-एक कड़ी को जोड़कर जांच को आगे बढ़ा रही है. रविवार को पुलिस की एक टीम जांच के लिए पहुंची और निक्‍की के घरवालों के अलग-अलग बयान दर्ज किये.

निक्की के परिजनों के बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस की टीम ने सबसे पहले पीडि़ता के पिता और फिर भाई और बेटे से पूछताछ की गई. पुलिस की टीम लगभग 1 घंटे तक निक्की के परिजनों ये बातचीत करती रही. इसके बाद टीम वापस लौट गई. बता दें कि निक्‍की के परिजनों का आरोप है कि पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर, जेठ रोहित ने मिलकर उसे मौत के घाट उतारा दिया.

निक्की की भाभी का खुलासा

निक्की हत्याकांड मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं. इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस बीच रोहित की पत्नी और निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी का बयान सामने आया है. निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी ने आईएएनएस से कहा, '2016 में रूपवास गांव में निक्की के भाई रोहित से मेरी शादी हुई थी. शादी के डेढ़ महीने बाद दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट की जाने लगी. मुझे पीटते थे, दहेज की मांग करते थे. मेरे पापा द्वारा दी गई गाड़ी को लेकर कहते थे कि ये गाड़ी मुझे पसंद नहीं.' उन्होंने कहा, 'मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन मैं ससुराल में सिर्फ 9 महीने ही रह पाई. जब मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए लेकर जाती थी, तभी वे मुझे वहां रखते थे. मारपीट के दौरान खुद को बचाने के लिए मैं गांव की ओर भी भागी.' अगर निक्की हत्याकांड की बात करें तो इससे जुड़े कई सवाल ऐसे हैं, जिनके जवाब खोजे जा रहे हैं. वहीं, निक्की की भाभी के बयान ने लोगों को चौंका दिया है.

ये है पूरा मामला

निक्की के मामले में 22 अगस्त को कासना पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) (हत्या), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 61(2) (आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. निक्की की शादी 2016 में ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव निवासी विपिन भाटी से हुई थी. वह 21 अगस्त को अपने ससुराल में गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में मिली थी और बाद में दिल्ली ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी. विपिन भाटी, उसके माता-पिता सतवीर और दया, तथा भाई रोहित भाटी (निक्की की बहन कंचन का पति ) को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. 24 अगस्त को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान विपिन के पैर में गोली मारी गई थी.