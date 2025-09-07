गुरुग्राम के अजब-गजब चोर! बोलेरो से आए और थार की स्टेपनी चुराकर हुए फरार, वीडियो में कैद हुई घटना

गुरुग्राम से अजीबोगरीब घटना सामने आई है. यहां कुछ चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक कार से उसकी स्टेपनी चुरा ली. खास बात ये थी कि वो कार की स्टेपनी चुराने के लिए खुद कार से आए थे. घटना गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई है. कार से स्टेपनी चुराने की ये घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

चोरी की घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि कुछ युवक पहले अपनी बोलेरे कार से घटनास्थल पर आते हैं. उसके बाद एक थार कार के सामने वो अपनी कार रोकते हैं. उसके बात कार को थोड़ी पीछे करते हैं. ऐसा लगता है जैसे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि वो कार को पार्क करने के लिए जगह ढूंढ़ रहे हैं. इसके बाद कार के अंदर से एक लड़का बाहर आता है और सामने की पार्किंग में खड़ी थार कार पर लगे स्टेपनी को चेक करने के लगता है. इसके बाद वो अपनी गाड़ी से कुछ औजार निकालता है और स्टेपनी खोलने की कोशिश करने लगता है.

इसी दौरान उसके कुछ और साथी भी कार से बाहर आते हैं उसकी मदद करने लगते हैं. कुछ मिनट की जद्दोजहद के बाद वो थार कार के पीछे लगे स्टेपनी को खोलकर अपने साथ लेकर मौके से फरार हो जाते हैं. पुलिस इस वीडियो के सामने आने के बाद अब आरोपियों की तलाश में जुटी है. पुलिस उस गाड़ी को भी ट्रेस कर रही है जिससे वो घटना को अंजाम देने के लिए मौके पर पहुंचे थे.