वीडियो गेम खेलने के दौरान विवाद; गाजियाबाद में नाबालिग बच्चे की चाकू से गोदकर हत्या, लोनी बॉर्डर में सनसनी

Ghaziabad Minor Murder: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब वीडियो गेम खेलने के दौरान हुए विवाद में एक नाबालिग किशोर ने दूसरे नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरती है. मृतक और आरोपी के अलग‑अलग धर्म से जुड़े होने के कारण पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है. घटना के बाद से ही आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है.

नाई पूरा कॉलोनी में हुआ विवाद

यह घटना गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की आर्य नगर कॉलोनी से जुड़ी बताई जा रही है. यहां मजदूरी करने वाले नईम का परिवार रहता है, जिसमें उनकी पत्नी, चार बेटे और एक बेटी हैं. नईम का 15 वर्षीय बेटा फैजान पानी के प्लांट पर काम करता था. बुधवार को फैजान घर के पास ही नाई पूरा कॉलोनी में वीडियो गेम खेलने गया था.

सुनिए पुलिस ने क्या कहा?

कल दिनांक 08.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्रान्तर्गत एक वीडियो गेम खेलने की दुकान में आपसी विवाद में एक किशोर को चाकु मारकर गम्भीर रुप से घायल कर देने तथा उपाचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर… pic.twitter.com/C5F1Z4ayoj — POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD (@ghaziabadpolice) April 9, 2026

गेम खेलते समय हुआ झगड़ा

बताया जा रहा है कि वीडियो गेम खेलने के दौरान फैजान का दूसरे नाबालिग किशोर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी नाबालिग ने फैजान पर चाकू से हमला कर दिया. हमलावर की उम्र करीब 14 वर्ष बताई जा रही है. वार करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

अस्पताल में तोड़ा दम

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल फैजान को तत्काल पास के अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फैजान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है.

आरोपी की तलाश में पुलिस

पुलिस ने आरोपी नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है, हालांकि खबर लिखे जाने तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के परिवार का आपराधिक इतिहास क्या है. सूत्रों के अनुसार, आरोपी के पिता और चाचा पर वर्ष 2024 में हत्या का मामला दर्ज है, जिसमें उसके पिता वर्तमान में जेल में बंद बताए जा रहे हैं.

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