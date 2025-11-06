हत्यारा लिखी टी-शर्ट, 420 वाली स्कूटी.... फरीदाबाद की सड़कों पर घूमने वाले इस शख्स से क्यों डरे लोग

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. जिसमें एक युवक ने एक टी-शर्ट पहन रखी थी जिसमें बड़े अक्षरों में ‘हत्यारा' लिखा हुआ था. इतना ही नहीं जिस इलेक्ट्रिक स्कूटी पर ये सवार था उसके नंबर प्लेट की जगह ‘420' लिखा हुआ था. ये युवक बेकाब होकर सड़कों पर घूम रहा था. युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और ये मामला पुलिस तक पहुंच गया था. दरअसल लोगों ने इस युवक की शिकायत पुलिस में की थी.

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक सप्ताह में कई लोगों ने फोन करके सूचना दी थी कि मार्केट में एक युवक ‘हत्यारा' लिखी टी-शर्ट और स्कूटी पर ‘420' लिखवाकर घूम रहा है. जिससे आसपास के लोगों और बच्चों में डर का माहौल बन गया था. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने युवक की पहचान की और उसे डबुआ मार्केट से पकड़कर थाने लेकर आई.

डबुआ मार्केट से पकड़ा गया युवक

डबुआ थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम बनाई. डबुआ थाना प्रभारी रणधीर सिंह की टीम ने जांच शुरू की. पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए युवक की पहचान की और बुधवार को डबुआ मार्केट से उसे पकड़ लिया. युवक का नाम लखन है जो कि फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी का रहने वाला है. युवक की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है.

युवक पेशे से मीट की दुकान चलाता है. पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मीट का काम करता है और मुर्गा काटने का काम होने के कारण उसने मार्केट से ‘हत्यारा' नाम की टी-शर्ट खरीदी थी. उसे यह टी-शर्ट पहनने में कोई गलत बात नहीं लगी, इसलिए वह इसे अक्सर पहनकर दुकान या मार्केट चला जाता था. वहीं जब पुलिस ने स्कूटी पर ‘420' लिखने का कारण पूछा तो युवक ने बताया कि उसकी स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती. इसलिए उसने मज़े के तौर पर ‘420' नंबर खुद लिखवा लिया, क्योंकि उसे यह नंबर पसंद था और “स्टाइलिश” लगता था. उसने यह भी बताया कि स्कूटी पर ‘मॉन्स्टर' के स्टिकर भी उसी ने लगवाए थे.

थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि युवक से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपनी गलती कबूल की है और कहा है कि वह अब ऐसी टी-शर्ट नहीं पहनेगा और अपनी स्कूटी से ‘420' का निशान भी हटा देगा. रणधीर सिंह ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में नियम अनुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ताकि समाज में यह संदेश जाए कि इस तरह की हरकतें करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर डर फैलाने, कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने या समाज में गलत संदेश देने वाली कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डबुआ थाना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे.

जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट