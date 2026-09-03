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कॉकरोच जनता पार्टी से अलग हुआ एक गुट, CJP-डेमोक्रेटिक नाम से बनाई पार्टी

कॉकरोच जनता पार्टी से अलग, CJP-डेमोक्रेटिक नाम से नई पार्टी लॉन्च हुई है. पार्टी सदस्यों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने प्रोटेस्ट हैक कर लिया.

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कॉकरोच जनता पार्टी से अलग हुआ एक गुट, CJP-डेमोक्रेटिक नाम से बनाई पार्टी
सीजेपी-डेमोक्रैटिक नाम की नई पार्टी लॉन्च. (Photo: NDTV)
  • कॉकरोच जनता पार्टी में फूड होने के दावे किए जा रहे हैं.
  • एक गुट ने सीजेपी से अलग होने का दावा करते हुए नया गुट सीजेपी-डी लॉन्च किया है.
  • सीडेपी-डी ने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लगाए हैं.
क्या CJP-डी के पास अपनी कोई अलग राजनीतिक विचारधारा है?
नई दिल्ली:

कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब इसी तरह की एक और पार्टी में चर्चा आ गई है. ‘CJP-डेमोक्रेटिक' नाम से नई पार्टी लॉन्च हुई है. नए गुट का दावा है कि इसमें वे सभी लोग शामिल हैं, जो सीजेपी से असहमत हैं और उससे अलग हो गए हैं. पार्टी नए वॉलंटियर्स को शामिल कर रही है. आज यानी 3 सितंबर को सीजेपी-डी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सीजेपी-डी के मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा, "यह नया गुट सीजेपी से ही निकला है. हम जल्द ही अपना समर्थन दिखाने के लिए एक वॉलंटियर रैली आयोजित करेंगे." नए गुट ने केजरीवाल पर सीजेपी आंदोलन हैक करने का आरोप लगाया है.

सीजेपी-डी का कहना है कि प्रोटेस्ट के बाद किसी भी वॉलंटियर या प्रदर्शनकारी से सलाह-मशविरा नहीं किया गया. CJP कमेटी में 8 ऐसे लोग हैं, जो AAP से जुड़े हैं. इनमें उनके दोस्त और गर्लफ्रेंड भी शामिल हैं.

सीजेपी-डी का कहना है, "यह सब अरविंद केजरीवाल का आइडिया है. केजरीवाल लोगों के आंदोलनों का समर्थन करने का दिखावा करने के बाद धोखा देने के लिए जाने जाते हैं. केजरीवाल ने सत्ता पाने के लिए मुसलमानों, सनातनियों और सभी वोट बैंकों का इस्तेमाल किया है."
 

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