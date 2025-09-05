दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा जाना हुआ आसान, शुरू हुई लग्जरी बस सेवा, जानें रूट्स और किराया 

अब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा जाना आसान हो जाएगा हो जाएगा. अब यात्री आरामदायक और सुविधाजनक तरीके से एयरपोर्ट से नोएडा ग्रेटर नोएडा तक का सफर कर सकेंगे. दरअसल, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DIAL), जिसे जीएमआर ऐरो चलाता है, जल्द ही भारत की पहली लग्जरी बस सेवा शुरू करने जा रहा है. यह सेवा दिल्ली एयरपोर्ट को नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जोड़ेंगे.

₹199 में सफर कर सकेंगे यात्री

यह बसें दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल-टेक बस कंपनी FlixBus चलाएगी. जानकारी के अनुसार, बस सेवा कुछ ही दिनों में शुरू होगी. यात्री सिर्फ ₹199 देकर इस बस का फायदा उठा सकेंगे.

यात्रियों को बस में मिलेगी यह सुविधा

बस 24 घंटे उपलब्ध रहेगी

आरामदायक सीटें और ज्यादा जगह

मोबाइल चार्जिंग प्वॉइंट

सीसीटीवी और सुरक्षा

रीयल-टाइम ट्रैकिंग

बड़ा लगेज स्पेस

प्रशिक्षित स्टाफ

इन रूटस से होकर गुजरेगी बस

बसें नोएडा सेक्टर-16, बॉटेनिकल गार्डन, गोल्फ कोर्स रोड, गौर सिटी, जेपी विशटाउन और परी चौक जैसे अहम जगहों से होकर गुजरेंगी. सफर का समय ट्रैफिक के हिसाब से 2 से 3 घंटे का होगा.

बस की बुकिंग कैसे करें?

टिकट बुकिंग के लिए यात्री FlixBus ऐप, आधिकारिक वेबसाइट (flixbus.in), Redbus, MakeMyTrip और Paytm जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और 3 पर ऑफलाइन काउंटर भी होंगे. सभी टर्मिनल पर तय बोर्डिंग प्वॉइंट बनाए गए हैं.

"प्रदूषण कम होगा और ट्रैफिक घटेगा "

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) के सीईओ, विदेह कुमारी जयपुरियार ने कहा, “FlixBus के साथ हमारी साझेदारी का मकसद एयरपोर्ट और शहर के बीच आसान व आरामदायक यात्रा की सुविधा देना है. यह पहल दिखाती है कि हम यात्रियों के लिए बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इससे लोग निजी गाड़ियों की बजाय ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा, ट्रैफिक घटेगा और एयरपोर्ट तक पहुंचना और सुविधाजनक बनेगा.”

FlixBus इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सूर्य खुराना ने कहा, “हमारी नई बसों में आरामदायक रिक्लाइनिंग सीटें और कई सुविधाएं होंगी, जिससे हर सफर आसान और सुखद रहेगा. यात्री रीयल-टाइम ट्रैकिंग और आसान बुकिंग की सुविधा से भरोसेमंद यात्रा कर पाएंगे. DIAL के साथ यह साझेदारी हमारे लिए भारत में एक बड़ा कदम है और यह हमारे टिकाऊ परिवहन और विश्वस्तरीय सेवा के वादे को दर्शाती है.”

दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है और आज भारत का सबसे अच्छा कनेक्टेड एयरपोर्ट है. अभी करीब 20% यात्री सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं. यह नई लग्जरी बस सेवा और यात्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए प्रेरित करेगी.

यह सेवा दिल्ली एयरपोर्ट को लंदन हीथ्रो, पेरिस चार्ल्स डी गॉल और एम्स्टर्डम जैसे बड़े ग्लोबल एयरपोर्ट्स की कतार में खड़ा करती है, जहां पहले से ही लग्ज़री बस सेवाएं चल रही हैं.