यह दोहरा रवैया...कनाडा के आतंकवादी संगठन घोषित करने लॉरेंस गैंग की वकील

लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को कनाडा सरकार ने आधिकारिक रूप से 'आतंकी संगठन' का तमगा दे दिया है. अब इस मामले पर लॉरेंस की ओर से उनकी वकील रजनी खत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

लॉरेंस बिश्नोई
  • कनाडा ने लॉरेंस गैंग को हत्या, गोलीबारी और धमकी के आधार पर आतंकवादी संगठन घोषित किया
  • कनाडा के लोक सुरक्षा मंत्रालय ने गैंग की संपत्ति, वाहन और धन को फ्रीज या सीज करने की बात कही
  • लॉरेंस की वकील रजनी खत्री ने कहा कि वो इस मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं
नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार्स को धमकियों और देश से लेकर विदेशों तक गैंगवार के लिए कुख्यात हो चुके गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को अब आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है. कनाडा सरकार का ये कदम बता रहा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लॉरेंस गैंग का कितना टेरर है. इसलिए लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को कनाडा सरकार ने आधिकारिक रूप से 'आतंकी संगठन' का तमगा दे दिया है. अब इस मामले पर लॉरेंस की ओर से उनकी वकील रजनी खत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

लॉरेंस की वकील ने क्या कुछ कहा

लॉरेंस बिश्नोई को कनाडा सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर उसकी वकील ने रजनी खत्री ने कहा कि मुझे मीडिया से पता चला कि कनाडा सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है, हालांकि मुझे तो नहीं पता है कि उन्होंने किन हालातों में किया है. इस बारे में तो वही जानते हैं. लेकिन कनाडा सरकार का यह दोहरा रवैया है. जिन लोगों को मारने के लिए लॉरेंस को आतंकवादी घोषित किया गया है वह खुद आतंकवादी थे और भारत में वांटेड थे. 

कनाडा ने क्यों घोषित किया आतंकी संगठन

हालांकि लॉरेंस के नाम से सोशल मीडिया पर किसने पोस्ट पर जिम्मेदारी ली, ये मुझे नहीं पता. हम फिलहाल इस मामले के सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं. वहां क्या कानून है, इसको भी देख रहे हैं और उसके बाद कोई फैसला करेंगे. कनाडा सरकार ने सोमवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हत्या, गोलीबारी, आगजनी और जबरन वसूली और धमकी के जरिए आतंक फैलाने में उसकी संलिप्तता का हवाला देते हुए आंतकवादी संगठन घोषित किया है.

लॉरेंस गैंग की संपत्ति हो सकती है फ्रीज या सील

कनाडा के लोक सुरक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बयान में कहा, "हिंसा और आतंक के कृत्यों के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है, खासकर उन अपराधों के लिए जो खास समुदायों को निशाना बनाकर भय और धमकी का माहौल बनाते हैं. इसलिए लोक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने घोषणा की कि कनाडा सरकार ने बिश्नोई गिरोह को क्रिमिनल कोड के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया है." आतंकवादी सूची का अर्थ है कि कनाडा में उस समूह के स्वामित्व वाली कोई भी चीज, संपत्ति, वाहन, या धन फ्रीज या सीज किया जा सकता है.

