हमारे पाले कुत्ते भौंक रहे हैं...पुर्तगाल को फिर गोलियों से दहलाने के बाद लॉरेंस गैंग

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोमी किंग और उसके साथी प्रिंस को ड्रग्स माफिया बताया था. यह घटना गैंगवॉर के रूप में मीडिया में सामने आई. लेकिन एनडीटीवी ने जब रोमी किंग से बात की, उन्होंने पूरे मामले में की एक अलग की कहानी बताई.

  • भारत के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पुर्तगाल में रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर दूसरी बार फायरिंग कराई
  • फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रणदीप मलिक और लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर ली
  • पोस्ट में पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रग्स कारोबार करने का दावा किया गया है
एक तरफ भारत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ छाया हुआ है. वहीं पुर्तगाल में एक बार फिर गैंगवार की गूंज सुनाई दी है. जानकारी के मुताबिक, लारेंस बिश्नोई गैंग ने रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर दोबारा फायरिंग करवाई है. इस फायरिंग की जिम्मेदारी खुद लारेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है. हालांकि NDTV इस दावे की पुष्टि नहीं करता. कुछ दिन पहले भी रोमी के दफ्तर पर फायरिंग हुई थी. अब भारतीय गैंगस्टर की पुर्तगाल में ये दूसरी फायरिंग की वारदात है.

हमारे पाले कुत्ते भौंक रहे हैं...

रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को. आज जो 'किंग कैश एंड कैरी .109 अल्मेइरीम (पुर्तगाल)' में रोमी किंग और प्रिंस की दुकान पर दूसरी बार फायरिंग हुई है, वो मैंने और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है. रणदीप ने आरोप लगाया कि रोमी और प्रिंस सरहद पार यानी पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं. उसने यह भी दावा किया कि इस बात की पुष्टि पाकिस्तान की ओर से भी हुई है और उनके पास इसके सबूत मौजूद हैं. पोस्ट में कई लोगों को धमकी भी दी और कहा कि जो "हमारे पाले हुए कुत्ते भौंक रहे हैं", उन्हें भी जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा. 

दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छोड़ेंगे

पुर्तगाल में बीते दिनों एक कंपनी पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. पुर्तगाल में पहली बार किसी भारतीय गैंगस्टर ने फायरिंग करवाई थी, अब दूसरी बार ऐसा हुआ है. जैसे ही पहली फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई, उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है. यह पोस्ट करने वाला है- लॉरेंस का गुर्गा रणदीप मलिक.  उसने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर फायरिंग करवाई है. ये दोनों लोग दो नंबर के काम में लगे हुए हैं. इनको हमने कॉल किया था. इन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और जो भी हमारा कॉल रिसीव नहीं करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसको हम नहीं छोड़ेंगे.

कौन है रणदीप मलिक 

रणदीप मलिक राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का वांटेड है. वहीं जिन पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की रोमी और प्रिंस वो दोनों ही ड्रग माफिया बताए जा रहे हैं. रणदीप मलिक हरियाणा का रहने वाला है. गुड़गांव के एक बार के बाहर और  चंडीगढ़ में बादशाह  के रेस्तरां में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें रणदीप मलिक का ही नाम आया था.

