गद्दार है लॉरेंस विश्नोई... दुश्मन बना गैंगस्टर रोहित गोदारा बोला, दो गैंगस्टरों में ठन गई

गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है. इस बार निशाने पर है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे रोहित गोदारा ने न सिर्फ 'गद्दार' बताया बल्कि उस पर अमेरिकी एजेंसी से सांठगांठ और देश की खुफिया जानकारी लीक करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं. एनडीटीवी इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं कर रहा है. गोदारा ने सोशल मीडिया पर लॉरेंस को लेकर तीखा हमला बोला है. अपने पोस्ट में गोदारा ने लिखा कि लॉरेंस को सनातन धर्म का कोई अर्थ नहीं पता, वह सिर्फ 9 दिन का व्रत करने से पहले मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए धार्मिक दिखावा करता है.

सलमान को मार फेम पाना लॉरेंस का मकसद

रोहित गोदारा ने लॉरेंस को 'गद्दार' बताते हुए कहा कि उसने अपने भाई अनमोल को बचाने के लिए अमेरिकी एजेंसी से हाथ मिलाया और अब देश की खुफिया जानकारी उन्हें देता है. गोदारा ने सलमान खान को लेकर भी लॉरेंस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि लॉरेंस का असली मकसद सलमान को मारकर फेम हासिल करना है, न कि कोई धार्मिक या वैचारिक कारण. वहीं दिशा पाटनी के घर फायरिंग के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुबानी जंग तेज हो गई है.

एक-दूसरे के खिलाफ लॉरेंस और गोदारा गैंग

रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग दोनों ही एक-दूसरे को 'नकली सनातनी' बता रहे हैं. इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस गैंग की ओर से हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा को नकली सनातनी बताया था. आपको बता दें कि पहले रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई एक साथ थे. लेकिन इस साल उनके अलग होने की खबरें सामने आईं. अब गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा एक साथ हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उनसे अलग हो गया है.

दिशा पटानी के घर पर फायरिंग से फिर चर्चा में गोदारा, लॉरेंस

बरेली शहर में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर गोलीबारी की घटना में रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह का नाम ही सामने आ रहा है. कुछ अज्ञात हमलावरों ने पटानी के बरेली स्थित आवास के बाहर 12 सितंबर को तड़के करीब पौने चार बजे कई गोलियां चलाई थीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी. गोलीबारी की इस घटना में कथित रूप से शामिल रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के दो सक्रिय सदस्य 17 सितंबर को गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी के पास एक मुठभेड़ में मारे गए थे. मृतकों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी रविंदर और हरियाणा के सोनीपत के अरुण के रूप में हुई थी.

