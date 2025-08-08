700 शूटर, दर्जनों मर्डर और एक गैंगस्टर, जेल में बैठे लॉरेंस का गैंग कैसे करता है काम

लोगों के चहेते कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के 'कैफे' पर चलीं गोलियां हों या सुपरस्टार सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, ये महज़ कुछ घटनाएं नहीं, बल्कि उस संगठित डर की पटकथा है जिससे आम से लेकर खास तक खौफ खाता है. मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिनदहाड़े हत्या के बाद जिस गैंग का नाम क्राइम की दुनिया में उभरा, वह है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो अब महज कोई मामलूी गैंगस्टर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर साइकोलॉजिकल टेरर ब्रांड बन चुका है. देश से लेकर विदेश तक फायरिंग, धमकी, फिरौती, और 'एक कॉल का खेल' — यही है इस गैंग का पूरा मॉडल. सलमान खान को खुलेआम “हम मारेंगे” कहने वाला लॉरेंस भले ही जेल में बंद है, मगर उसके गैंग का नेटवर्क राजस्थान से पंजाब और दिल्ली होते हुए मुंबई और विदेशों तक पहुंच चुका है. बात सिर्फ गोलियों की नहीं, इस गैंग ने टेलीग्राम, फेसबुक पोस्ट्स और वीडियो कॉल्स के ज़रिए अपनी इमेज एक खतरनाक ब्रांड की तरह बना ली है. जो न सिर्फ लोगों को धमकाता है, मारता है, बल्कि खुलेआम ज़िम्मेदारी भी लेता है. यहां जानिए कैसे चलता है ये पूरा गैंग

कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली गैंग ने

कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया, "अगर कपिल शर्मा ने अब भी कॉल का जवाब नहीं दिया तो उनका अगल निशाना मुंबई में होगा." इससे साफ जाहिर है कि ये गैंग अपनी धमकियों और हिंसक गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का प्रयास कर रहा है. गैंग ने लिखा कि हमने कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाई दी तो कार्रवाई करनी पड़ी. अब भी रिंग नहीं सुनेगा तो अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे. सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर ने खुलेआम धमकी दी कि यदि कपिल शर्मा अब भी कॉल इग्नोर किया तो ये लोग मुंबई में कपिल शर्मा के ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं.

कैसे चलता है लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह?

जिस लॉरेंस गैंग का खौफ पूरे देश में फैला है, व्यापारियों से लेकर बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां तक में लॉरेंस का खौफ देखा जा सकता है. लॉरेंस बिश्नोई, जो फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, एक विस्तृत और प्रभावशाली आपराधिक नेटवर्क चलाता है. भले ही वह जेल में हो, उसकी गैंग की गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी हैं. उसके संपर्क नेटवर्क में कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के कई राज्यों शामिल हैं. उसके कई गुर्गे ऐसे है जो एक हुक्म पर जान देने को तैयार रहते हैं.

साल 2010 से 2012 के बीच लॉरेंस के खिलाफ हत्या की कोशिश, मारपीट, लूट और अवैध घुसपैठ जैसे कई मामले दर्ज हुए. जेल में रहते हुए उसने अन्य अपराधियों से संपर्क बनाकर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग आज भारत और विदेशों में फैले 700 से अधिक शूटरों से जुड़ा हुआ है.

लॉरेंस गैंग की चर्चित आपराधिक घटनाएं

1. सिद्धू मूसेवाला की हत्या (मई 2022)- मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम प्रमुखता से सामने आया है. इस हत्या को गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिया, जो लॉरेंस का करीबी रहा है.

2. सलमान खान को धमकी और फायरिंग (अप्रैल 2024)- मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो शूटरों ने फायरिंग की. यह हमला भी लॉरेंस गैंग ने कराया था, जो 1998 के काले हिरण शिकार मामले में सलमान से बदला लेने की जिद पर अड़ा है.

3. बाबा सिद्दीकी की हत्या (अक्टूबर 2024)- मुंबई में दशहरे के दिन एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की ज़िम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली. शुभम लोंकार ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की.

4. गिप्पी ग्रेवाल और एपी ढिल्लों पर हमले (2023-24)- कनाडा में फेमस पंजाबी कलाकार गिप्पी ग्रेवाल और एपी ढिल्लों के घरों पर फायरिंग की गई. इन घटनाओं में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है.

5. सुखा दुनेके की हत्या (सितंबर 2023)- कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके की हत्या की ज़िम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी.

कैसे काम करता है गिरोह?

लॉरेंस बिश्नोई का गैंग वैसे ही काम करता है जैसा कि डी कंपनी. इस खतरनाक गैंग में 700 शूटर शामिल हैं और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपने पैर पसार चुके हैं. पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में तो इनकी तूती बोलती है. इस गैंग का एक खास तरीका यह है कि यह सोशल मीडिया के जरिए से नए अपराधियों को भर्ती करता है. गैंग के सदस्यों को विदेशी देशों में भेजने का लालच तक देता है, जिससे ये युवा दुनिया भर में अपनी आपराधिक गतिविधियां फैलाने में जुटे रहते हैं. लॉरेंस गैंग की एक और खतरनाक विशेषता यह है कि वह जेल से भी अपनी गतिविधियों को चलाने में सक्षम है. जहां से वो वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) के सहारे अपने शूटरों से सीधे संपर्क करता है. सिर्फ इतना ही नहीं, जेल से भी गैंग के शूटरों को आदेश देता है और हत्या और रंगदारी की सारी योजनाएं बनाता है इसका मतलब यह है कि कानून व्यवस्था उसे रोकने में पूरी तरह से असमर्थ है, क्योंकि वह जेल के अंदर से अपने इशारे पर अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिला दे रहा है.

हत्याओं और धमकियों का शिकार

सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, इस गैंग के निशाने पर कई नामी पंजाबी सिंगर्स, राजनीतिक नेता, और बड़े कारोबारी भी आ चुके हैं. गैंग ने सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या जैसे बड़े अपराधों की जिम्मेदारी ली है. यहां तक कि सलमान के घर फायरिंग में भी लॉरेंस गैंग ही है. इसके अलावा, यह गैंग कई बड़े राजनीतिक हत्याओं के मामलों में भी शामिल है और इसका असर भारत से लेकर कनाडा और पाकिस्तान तक देखने को मिला है. कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग से एक बार फिर यही सवाल उठता है कि आखिरकार एक गैंगस्टर, जो जेल में बंद है, वो जेल की चारदिवारी के अंदर से कैसे अपने गैंग को वैश्विक स्तर पर चला रहा है? एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार, बिश्नोई गैंग ने छोटे अपराधों से शुरुआत करते हुए, अब एक विशाल आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर है. उसके गिरोह के सदस्य, चाहे वे भारत में हों या विदेशों में, निर्देशों का पालन करते हुए अपराधों को अंजाम देते हैं.