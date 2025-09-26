विज्ञापन
विशेष लिंक

CBI ने इंटरपोल चैनल्स के हासिल की बड़ी सफलता, UAE से भारत लाया गया वॉन्टेड गैंगस्टर

CBI की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट (IPCU) ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अबू धाबी स्थित एनसीबी और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया.

Read Time: 2 mins
Share
CBI ने इंटरपोल चैनल्स के हासिल की बड़ी सफलता, UAE से भारत लाया गया वॉन्टेड गैंगस्टर
  • परमिंदर सिंह उर्फ निर्मल सिंह को संयुक्त अरब अमीरात से भारत वापस लाया गया
  • आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने, रंगदारी, हत्या की कोशिश और आपराधिक धमकी के आरोप
  • रेड नोटिस जारी कराकर आरोपी की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चंडीगढ़:

सीबीआई ने इंटरपोल चैनल्स के जरिए बड़ी सफलता हासिल की है. वॉन्टेड आरोपी परमिंदर सिंह उर्फ़ निर्मल सिंह उर्फ पिंडी को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया है. परमिंदर सिंह उर्फ निर्मल सिंह पर फंड जुटाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने, रंगदारी, हत्या की कोशिश और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप हैं. भारत से फरार होने के बाद वह लंबे समय से विदेश में छिपा हुआ था.

रेड नोटिस हो चुका था जारी

CBI की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट (IPCU) ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अबू धाबी स्थित एनसीबी और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया. 26 सितंबर को पंजाब पुलिस की टीम उसे UAE से लेकर भारत पहुंची. इससे पहले, 13 जून 2025 को पंजाब पुलिस के अनुरोध पर CBI ने इंटरपोल से रेड नोटिस जारी कराया था. इसके बाद UAE की एजेंसियों ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे भारत प्रत्यर्पित करने का फ़ैसला लिया.

भगोड़े अपराधियों पर कसा जा रहा शिकंजा

रेड नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला अलर्ट है, जो दुनिया भर की पुलिस एजेंसियों को भेजा जाता है ताकि फरार अपराधियों को पकड़ा जा सके. CBI बतौर नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) भारत में इंटरपोल से जुड़े मामलों को संभालती है और भारतपोल नेटवर्क के ज़रिए देश की एजेंसियों को जोड़ती है. बीते कुछ सालों में इंटरपोल चैनल्स की मदद से 130 से ज्यादा फरार अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CBI, Interpol, Terror Funding, UAE Extradition, Parminder Singh Pindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com