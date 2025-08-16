बेटी के बर्थडे पर पिता की पीट-पीटकर हत्या, तेज म्यूजिक से चिढ़े पड़ोसी ने जानलेवा वारदात को दिया अंजाम

मेरठ में बेटी के जन्मदिन की पार्टी उस समय मातम में बदल गई, जब तेज म्यूजिक बजाने को लेकर हुए विवाद में उसके पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. यह दिल दहला देने वाली घटना मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है.

रेलवे रोड इलाके में रहने वाले अब्दुल का स्पेयर पार्ट्स पर पेंटिंग का काम था. उनके परिवार में दो बेटे और तीन बेटियां हैं. उनकी बेटी रिम्सा का 12वां जन्मदिन था. रात के वक्त सभी बेटी के बर्थडे का केक काट रहे थे. म्यूजिक पर डांस चल रहा था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अय्यूब अपने परिवार के लोगों और कुछ साथियों के साथ वहां आया और म्यूजिक बंद करने को कहा.

पुलिस के मुताबिक, म्यूजिक बंद करने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. बात इतनी बढ़ी कि अय्यूब ने म्यूजिक सिस्टम फेंकना शुरू कर दिया. आरोप है कि अय्यूब और उसके साथी अब्दुल को पीटने लगे. उन्होंने लाठी-डंडों से हमला बोल दिया. कुर्सियां भी मारीं. इससे लहूलुहान होकर अब्दुल जमीन पर गिर पड़ा. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बताया जाता है कि इसके बाद अब्दुल के परिवार के लोगों ने अय्यूब के घर पर हमला कर दिया. वहां मौजूद दो लोगों को पकड़कर पीट दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे-तैसे हालात को संभाला.

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. हालांकि मुख्य आरोपी अय्यूब फरार है. उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. उन्होंने बताया कि यह घटना दो पक्षों के बीच झगड़े का नतीजा है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

