विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में ‘गला घोंटू गैंग’ का आतंक, बस स्टैंड पर दिनदहाड़े लूटपाट

वारदात के दौरान पीड़ित व्यक्ति बदमाशों की गिरफ्त से छूटने के लिए जूझता रहा, लेकिन हमलावरों ने उसे कसकर जकड़े रखा. घटना इतनी तेज़ी से हुई कि आसपास मौजूद लोग भी तुरंत मदद के लिए आगे नहीं आ सके. 

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में ‘गला घोंटू गैंग’ का आतंक, बस स्टैंड पर दिनदहाड़े लूटपाट
नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली में लूटपाट की घटनाएं कम नहीं हो रही है. ताजा मामला रोहिणी के सरस्वती विहार बस स्टैंड का है, जहां 7 अगस्त 2025 को दिनदहाड़े ‘गला घोंटू गैंग' ने एक व्यक्ति को बीच सड़क पर लूट लिया. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है. 

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ा इंतजार कर रहा था. तभी एक स्कूटी पर सवार तीन बदमाश वहां पहुंचे.  पीछे बैठे एक आरोपी ने अचानक पीड़ित के हाथ से मोबाइल फोन झपटा और तुरंत पीछे से गला दबाकर पकड़ लिया. कुछ ही सेकंड में दूसरा बदमाश आगे बढ़ा और पीड़ित की जेब टटोलते हुए लूटपाट करने लगा, जबकि तीसरा आरोपी स्कूटी पर सवार रहकर भागने की तैयारी करता रहा. 

वारदात के दौरान पीड़ित व्यक्ति बदमाशों की गिरफ्त से छूटने के लिए जूझता रहा, लेकिन हमलावरों ने उसे कसकर जकड़े रखा. घटना इतनी तेज़ी से हुई कि आसपास मौजूद लोग भी तुरंत मदद के लिए आगे नहीं आ सके. 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत जांच शुरू की. पुलिस ने तकनीकी निगरानी और CCTV फुटेज की मदद से कार्रवाई करते हुए गैंग के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गैंग इलाके में पहले भी सक्रिय था और अचानक हमला कर पीड़ित का गला दबाकर लूट करना इनकी पहचान बन चुकी थी. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन्होंने और कितनी वारदातें की हैं. 

ये भी पढ़ें-: विपक्षी सांसदों ने बदली पिक्चर! कांस्टीट्यूशन क्लब चुनाव में रूडी के जीत की जानिए क्या है इनसाइड स्टोरी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Crime, Rohini Robbery, Saraswati Vihar Bus Stand
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com