दिल्ली-एनसीआर से लेकर पंजाब तक थी दहशत! रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटर STF ने कुछ यूं किया गिरफ्तार

रोहित गोदारा और उसके गिरोह की दहशद सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों तक भी फैला हुआ है. इस गिरोह के सदस्य डर के अपने साम्राज्य की वजह से लगातार पुलिस के लिए एक चैलेंज बने रहे हैं. हालांकि, बीते कुछ समय में पुलिस ने इस गिरोह के कई शार्प शूटर्स को गिरफ्तार भी किया है. सोमवार को भी हरियाणा एसटीएफ ने रोहित गोदारा गिरोह के सात शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है उनका आतंक दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था.

आपको बता दें कि उत्तर भारत में अब लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच फूट जगजाहिर हो चुकी है. पुलिस की जांच में पता चला है कि रोहित गोदारा विदेश में बैठकर उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था. लेकिन उससे पहले सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और उसकी टीम को इसकी भनक लग गई. एसटीएफ ने मिले इनपुट पर काम करते हुए इन सात बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इन बदमाशों के पास से पुलिस को 7 आधुनिक हथियार और करीब 200 गोलियां बरामद की है.

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने बताया है कि वो रोहित गोदारा और उसके गैंग के लिए हरियाणा , दिल्ली एनसीआर, पंजाब और चंडीगढ़ में व्यापारियों और अन्य लोगों पर फायरिंग करके रोहित गोदारा गैंग के नाम से लोगों को डराते थे. अब इनके निशाने पर कई नामी व्यापारी और अन्य कई लोगों के साथ साथ विरोधी गैंग में काम करने वाले बदमाश भी थे. पर इससे पहले कि ये अपनी योजना में सफल हो पाते सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और उसकी टीम को इनके बारे में पता चल गया. और एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित, मोहम्मद शाजिद, मानव कुमार, विकास पाल , हैप्पी , जब्बरजंग और विजय कुमार के रूप में की गई है. इन बदमाशों से पुलिस को 1 जिगना, पिएक्स 3 , 2 इंडियन 9 एमएम और एक स्टार का पिस्टल मिला है. साथ इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन और 200 गोलियां बरामद हुई है.सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और पूरी टीम इसे बड़ी कामयाबी मान रही है क्योंकि इन्होंने कई बड़ी संगीन वारदातों को अंजाम देना था और कई गैंग के बीच गैंगवॉर रोकी गई है.