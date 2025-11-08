गायक फाजिलपुरिया पर गोलीबारी मामले में हथियार की आपूर्ति के आरोप में सरपंच गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने गायक राहुल फाजिलपुरिया पर गोलीबारी में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियार की आपूर्ति के आरोप में पंजाब के बठिंडा से ग्राम सरपंच बिक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कथित तौर पर अपने सहयोगी गगनदीप को हथियार मुहैया कराए थे, जिसने इस साल जुलाई में एसपीआर रोड पर गोलीबारी की थी.

उसकी गिरफ्तारी के साथ, मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता सुनील उर्फ ​​सरधानिया भी शामिल है, जिसे पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था.

पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल वाहन और हथियार भी बरामद कर लिए हैं. जांच जारी रहने तक आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

इससे पहले हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर गोलीबारी और प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या के मुख्य आरोपी गैंगस्टर सुनील सरधानिया को भी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था. आरोपी कोस्टा रिका से भारत लौटा था और हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, सूत्रों का दावा है कि उसे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था.

पुलिस के अनुसार, सरधानिया और उसके सहयोगी दीपक नांदल ने 14 जुलाई को सेक्टर 71 में सदर्न पेरिफेरल रोड पर फाजिलपुरिया के वाहन पर गोलीबारी करने और सेक्टर 77 में पाम हिल्स सोसाइटी के पास शौकीन की गोली मारकर हत्या करने की जिम्मेदारी ली थी.

