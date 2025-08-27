गुरुग्राम के इस स्कूल से पढ़े हैं राहुल फाजिलपुरिया, इतनी करोड़ की संपत्ति के हैं मालिक

Rahul Fazilpuria Education: लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल... ये गाना आपने खूब सुना होगा और इस पर जमकर थिरके भी होंगे. इसे गाने वाले सिंगर का नाम राहुल फाजिलपुरिया है, जिन्हें जान से मारने की कई बार धमकियां मिल चुकी हैं और हमला भी हो चुका है. अब गुरुग्राम पुलिस ने पांच शार्प शूटर्स को एक एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है, जो फाजिलपुरिया की हत्या का प्लान बना रहे थे. ऐसे में हम आपको फाजिलपुरिया से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट बताने जा रहे हैं. जिसमें उनकी एजुकेशन और नेटवर्थ शामिल है.

कहां से पढ़ें हैं फाजिलपुरिया?

फाजिलपुरिया का नाम पहले राहुल यादव हुआ करता था, लेकिन सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने अपना नाम फाजिलपुरिया रख दिया. जिसके बाद अब उन्हें लोग राहुल फाजिलपुरिया के नाम से जानते हैं. MyNeta के डेटा के मुताबिक राहुल ने गुरुग्राम के शहीद अमर सिंह पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है, जो बिलासपुर में है. हालांकि पढ़ाई में उनका ज्यादा मन नहीं लगा और फिर उन्होंने सिंगिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया.

कितनी संपत्ति के हैं मालिक?

फाजिलपुरिया ने पिछले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के टिकट से गुरुग्राम से चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार गए. इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा भी दिया था. जिसमें फाजिलपुरिया ने बताया कि उनके पास 2,80,32,820 करोड़ की संपत्ति है. उन्होंने अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास एक सियाज कार और एक बुलेट बाइक है.

फाजिलपुरिया के पीछे पड़े थे शार्प शूटर्स

राहुल फाजिलपुरिया पर जुलाई में दो राउंड फायरिंग हुई थी, इस दौरान वो अपनी कार में ही मौजूद थे और बाल-बाल बच गए. इसके बाद 4 अगस्त को राहुल के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई और शूटर्स इस मौके की तलाश में थे कि फाजिलपुरिया उन्हें कहीं मिल जाएं. हालांकि उनका मकसद पूरा होने से पहले ही गुरुग्राम एसटीएफ ने पांचों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, इनमें से चार को गोली भी लगी है.