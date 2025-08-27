विज्ञापन

गुरुग्राम के इस स्कूल से पढ़े हैं राहुल फाजिलपुरिया, इतनी करोड़ की संपत्ति के हैं मालिक

Rahul Fazilpuria Education: राहुल फाजिलपुरिया पर जुलाई में दो राउंड फायरिंग हुई थी, इस दौरान वो अपनी कार में ही मौजूद थे और बाल-बाल बच गए. इसके बाद राहुल के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई.

Read Time: 2 mins
Share
गुरुग्राम के इस स्कूल से पढ़े हैं राहुल फाजिलपुरिया, इतनी करोड़ की संपत्ति के हैं मालिक
राहुल फाजिलपुरिया की हत्या का था प्लान
  • राहुल फाजिलपुरिया का असली नाम राहुल यादव था, जिसे उन्होंने बाद में बदल दिया था
  • उन्होंने 2024 में जननायक जनता पार्टी के टिकट पर गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए
  • राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हो चुकी है और अब उन्हें मारने आए शूटर्स को पकड़ा गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rahul Fazilpuria Education: लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल... ये गाना आपने खूब सुना होगा और इस पर जमकर थिरके भी होंगे. इसे गाने वाले सिंगर का नाम राहुल फाजिलपुरिया है, जिन्हें जान से मारने की कई बार धमकियां मिल चुकी हैं और हमला भी हो चुका है. अब गुरुग्राम पुलिस ने पांच शार्प शूटर्स को एक एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है, जो फाजिलपुरिया की हत्या का प्लान बना रहे थे. ऐसे में हम आपको फाजिलपुरिया से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट बताने जा रहे हैं. जिसमें उनकी एजुकेशन और नेटवर्थ शामिल है. 

कहां से पढ़ें हैं फाजिलपुरिया?

फाजिलपुरिया का नाम पहले राहुल यादव हुआ करता था, लेकिन सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने अपना नाम फाजिलपुरिया रख दिया. जिसके बाद अब उन्हें लोग राहुल फाजिलपुरिया के नाम से जानते हैं. MyNeta के डेटा के मुताबिक राहुल ने गुरुग्राम के शहीद अमर सिंह पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है, जो बिलासपुर में है. हालांकि पढ़ाई में उनका ज्यादा मन नहीं लगा और फिर उन्होंने सिंगिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया. 

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर Apple... किस कंपनी में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

कितनी संपत्ति के हैं मालिक?

फाजिलपुरिया ने पिछले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के टिकट से गुरुग्राम से चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार गए. इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा भी दिया था. जिसमें फाजिलपुरिया ने बताया कि उनके पास 2,80,32,820 करोड़ की संपत्ति है. उन्होंने अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास एक सियाज कार और एक बुलेट बाइक है. 

फाजिलपुरिया के पीछे पड़े थे शार्प शूटर्स

राहुल फाजिलपुरिया पर जुलाई में दो राउंड फायरिंग हुई थी, इस दौरान वो अपनी कार में ही मौजूद थे और बाल-बाल बच गए. इसके बाद 4 अगस्त को राहुल के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई और शूटर्स इस मौके की तलाश में थे कि फाजिलपुरिया उन्हें कहीं मिल जाएं. हालांकि उनका मकसद पूरा होने से पहले ही गुरुग्राम एसटीएफ ने पांचों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, इनमें से चार को गोली भी लगी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Fazilpuria Education, Rahul Fazilpuria School, Rahul Fazilpuria Attack, Rahul Fazilpuria Sharp Shooter, Rahul Fazilpuria Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com