दिशा पाटनी, एल्विश यादव, सलमान, सैफ... कितने सेफ? गैंगस्‍टर्स के निशाने पर सेलिब्रिटीज

सलमान खान लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे हैं. ऐसी घटनाओं के बाद लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टरों का खुलेआम जिम्मेदारी लेना कई सवाल खड़े करता है. 

दिशा पाटनी, एल्विश यादव, सलमान, सैफ... कितने सेफ? गैंगस्‍टर्स के निशाने पर सेलिब्रिटीज
  • बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है.
  • सलमान खान से लेकर कपिल शर्मा तक को भी भारत और विदेश में गैंगस्‍टर्स ने निशाना बनाना चाहा था.
  • यूट्यूबर एल्विश यादव और हरियाणवी सिंगर राहुल फजिलपुरिया पर भी हमले की खबरें सामने आ चुकी हैं.
दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग के बाद यूपी पुलिस सकते में है. गोल्‍डी बरार-रोहित गोदारा गैंग के इस हमले की जिम्‍मेदारी ली है. घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें बनाकर छापेमारी शुरू की है. दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने शुक्रवार-शनिवार की दरमयानी रात उस दहशत भरे माहौल के बारे में बताया है. उन्‍होंने बताया कि 8-10 राउंड फायरिंग के बाद कैसे पूरा परिवार दहशत में रहा. इस घटना ने पिछले कुछ समय में हुई घटनाओं की याद दिला दी. 

एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हस्तियों पर लगातार हो रहे हमलों और उन्हें मिल रही धमकियों ने सेलिब्रिटी सिक्‍योरिटी और कानून व्‍यवस्‍था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कभी खुलेआम फायरिंग, कभी जानलेवा हमले, तो कभी धमकियों का सिलसिला. इन घटनाओं के तार अंतरराष्ट्रीय स्‍तर के गैंगस्टरों से जुड़ रहे हैं. ये हमले केवल दिशा पाटनी या सलमान खान जैसे बड़े नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि उभरते कलाकारों, यूट्यूबर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है.

दिशा पाटनी के घर फायरिंग 

13 सितंबर 2025 को बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर रात के अंधेरे में बाइक सवार बदमाशों ने करीब 7-10 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इस घटना की जिम्मेदारी तत्काल कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ले ली, जो पहले भी कई हाई-प्रोफाइल अपराधों में शामिल रहे हैं. शुरुआती जांच में यह सामने आया कि यह हमला दिशा की बहन खुशबू पाटनी द्वारा एक धर्मगुरु के विवादित बयान के विरोध में किए गए ट्वीट या टिप्पणी से जुड़ा हो सकता है. हालांकि पिता ने बताया कि उनकी बेटी खुशबू के बयान को गलत संदर्भ में लिया गया.

एल्विश यादव के घर पर फायरिंग 

बॉलीवुड ही नहीं, नए दौर के सेलेब्रिटी जैसे यूट्यूबर्स भी अब इन खतरों से अछूते नहीं हैं. यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर अगस्‍त 2025 में फायरिंग हुई थी. उन्‍हें धमकी भरे संदेश मिलने की खबरें सामने आई हैं. हालांकि, इन मामलों में जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये धमकियां स्पष्ट करती हैं कि आपराधिक गिरोह अब अपनी पहुंच को मनोरंजन जगत के हर कोने तक बढ़ा रहे हैं. सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग और प्रभावशाली उपस्थिति रखने वाले ये क्रिएटर्स भी अब निशाना बन रहे हैं.  

राहुल फजिलपुरिया को भी बनाया निशाना

जुलाई 2025 में हरियाणवी सिंगर राहुल फजिलपुरिया पर गुरुग्राम में अज्ञात हमलावरों ने दो-तीन राउंड फायरिंग की थी. गनीमत रही कि राहुल इस घटना में सुरक्षित बच गए. अक्सर इन कलाकारों का स्थानीय स्तर पर बड़ा प्रभाव होता है, और अपराधी इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. यह घटना क्षेत्रीय कला और संस्कृति से जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाती है.

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग 

अगस्त 2025 में भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा (Surrey, B.C.) स्थित कैफे 'Kap's Cafe' पर दूसरी बार गोली चलाने की घटना हुई. यह घटना विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह सीधे तौर पर सेलिब्रिटी के व्यवसाय को निशाना बनाती है. विदेशों में भी भारतीय सेलिब्रिटीज के प्रतिष्ठानों पर हमला होना यह दर्शाता है कि आपराधिक नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं. इस तरह के हमले न केवल कलाकारों को, बल्कि उनके व्यापारिक भागीदारों और कर्मचारियों को भी खतरे में डालते हैं.

सैफ अली खान पर हमला 

जनवरी 2025 में सैफ अली खान के मुंबई स्थित घर में घुसकर उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ था. हालांकि, यह घटना फायरिंग की नहीं थी, लेकिन सेलिब्रिटी सुरक्षा के मुद्दे के लिहाज से यह बेहद उल्लेखनीय है. यह दर्शाता है कि सेलेब्रिटीज को सिर्फ दूर से ही नहीं, बल्कि उनके निजी स्थानों में घुसकर भी शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ सकता है. इस तरह की घटनाएँ उनके निजी जीवन में भी असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं.

सलमान खान पर हमला

अप्रैल 2024 में बॉलीवुड के 'भाईजान' कहे जाने वाले सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. यह घटना भी दिनदहाड़े हुई थी और इसने मुंबई जैसे मेट्रो शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे. इस हमले की जिम्मेदारी तुरंत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली, जिसने पहले भी सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी. 

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया था. सलमान खान लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे हैं.

इन घटनाओं के बाद लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टरों का खुलेआम जिम्मेदारी लेना कई सवाल खड़े करता है. 

