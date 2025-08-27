विज्ञापन
गुरुग्राम STF ने 5 शॉर्प शूटर किए गिरफ्तार, सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मर्डर की साजिश नाकाम

गुरुग्राम STF ने 5 शॉर्प शूटर्स को दबोचा है. ये बदमाश सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मर्डर के इरादे से आए थे

गुरुग्राम STF ने 5 शॉर्प शूटर किए गिरफ्तार, सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मर्डर की साजिश नाकाम
राहुल फाजिलपुरिया
गुरुग्राम:

गुरुग्राम STF ने 5 शॉर्प शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. ये सिंगर राहुल फाजलपुरिया की हत्या के इरादे से गुरुग्राम आए थे. बताया जा रहा है कि ये विदेश में बैठे गैंगस्टरों से लगातार संपर्क में थे. STF को इन हमलावरों का इनपुट मिला था और इसके बाद एक्शन लिया गया. शूटर बिना नंबर प्लेट की इनोवा कार में सवार थे. राहुल फाजिलपुरिया पर पहले भी हमला हो चुका है. इससे पहले जुलाई में राहुल फाजिलपुरिया पर लखनऊ में हमला हुआ था. तब बदमाशों ने उन पर दो राउंड फायरिंग की थी. लेकिन गाड़ी तेजी से भगाने की वजह से उनकी जान बच गई थी.

एनकाउंटर में कुल लगभग 18 राउंड फायर किए गए. पुलिस मुठभेड़ में कुल पांच आरोपी पकड़े गए हैं, इनमें चार आरोपियों को गोली लगी है. पुलिस जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम में पटौदी रोड के पास वजीपुर में मंगलवार रात करीब 12:15 बजे क्राइम ब्रांच और STF गुरुग्राम की टीमों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया. इसमें रोहित शौकीन हत्याकांड में वांछित आरोपियों और सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करने वाले आरोपी समेत पांच आरोपियों को पकड़ा गया है. इस पुलिस एनकाउंटर में 5 आरोपियों में से चार बदमाशों के पैर में गोली लगी है. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक आरोपी गौतम को थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम में दर्ज मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया गया है.

फाजिलपुरिया ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को गलत बताया था, उसी के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही हैं. इसमें लॉरेंस विश्नोई गैंग का नाम भी सामने आया था. हालांकि सोशल मीडिया पर उस हमले की जिम्मेदारी लेने का ऐलान करने वाले सुनील सरधानिया और दीपक नांदल को फाजिलपुरिया ने अपना दोस्त बताया था.

फाजिलपुरिया का कहना है कि हिमांशु भाऊ गैंग से उनका कोई लेना-देना नहीं है.सिंगर फाजिलपुरिया हमले के बाद जब वह पुलिस स्टेशन गए थे , तब भी उन्हें धमकी भरा कॉल आया था. उनका कहना है कि सिंगर हों या कलाकार, उन्हें धमकी देना नया ट्रेंड बनता जा रहा है. विदेश में बैठे कुछ गैंग अपने गुर्गों के जरिये दहशत फैला रहे हैं. उन्होंने जान का खतरा बताया था और सुरक्षा भी उन्हें कुछ वक्त तक दी गई थी.

