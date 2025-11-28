विज्ञापन
पुणे में ‘कोयता गैंग’ का आतंक, मुफ्त सामान न देने पर पान की दुकान में तोड़फोड़, CCTV में कैद घटना

पुणे के विमाननगर में ‘कोयता गैंग’ का आतंक देखने को मिला है. जहां मुफ्त सामान न देने पर पान की दुकान में धारदार हथियार से तोड़फोड़ की गई.

पुणे:

महाराष्ट्र के पुणे में 'कोयता गैंग' का आतंक एक बार फिर देखने को मिल रहा है. इस बार विमाननगर इलाके में इस गिरोह के सदस्यों ने मुफ्त में सामना ना देने पर एक पान व्यापारी की दुकान में जमकर तोड़फोड़ कर डाली. दुकान में हमला दुकानदार से मुफ्त में सामान हड़पने के उद्देश्य से किया गया था. पांच से छह लोगों का एक समूह दुकान पर आया और मुफ्त में सामान मांगने लगा.

धारदार हथियार से की तोड़फोड़

दरअसल जब दुकानदार सामान दे रहा था, तभी आरोपी समूह के एक युवक ने धारदार हथियार निकाला और दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी. लगातार हो रहे ऐसे हमलों से व्यापारियों और नागरिकों में डर और दहशत का माहौल बन गया है. नागरिक इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं.

सीसीटीवी में क्या दिखा

सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि कुछ लोग दुकान के बाहर खड़े हैं. तभी हुडी पहना युवक कुछ सामान मुफ्त में मांगने लगा, लेकिन दुकानदार ने नहीं दिया. जिसके बाद हुडी पहने युवक ने तेज धारदार हथियार निकाला और उससे दुकान में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. वहीं साथ में मौजूद दूसरे युवक ने दुकान में रखे सामान के डिब्बों को हाथों से नीचे गिरा दिया. इसके बाद सभी फरार हो गए.

