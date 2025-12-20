बुलढाणा में सुस्ती, वसमत में रिकॉर्ड तोड़ उत्साह! महाराष्ट्र चुनाव के शुरुआती आंकड़ों ने चौंकाया, जानें आपके इलाके का हाल

Maharashtra News: महाराष्ट्र की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में आज लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है. यह मतदान उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां 2 दिसंबर को पहले चरण में वोटिंग नहीं हो पाई थी. राज्य चुनाव आयोग के कड़े पहरे के बीच, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है. सुबह 9:30 बजे तक राज्य का औसत मतदान 7.33% दर्ज किया गया है. कड़ाके की ठंड की वजह से मतदान की शुरुआत धीमी रही, लेकिन अब केंद्रों पर भीड़ बढ़ने लगी है.

कहां कितने वोट पड़े?

सुबह 9:30 बजे तक हिंगोली के वसमत में सबसे तेज 9.08% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि वर्धा में 7.74% और यवतमाल में 7.57% के साथ मतदाताओं में अच्छा उत्साह नजर आ रहा है. वहीं, वाशिम में औसतन 6.53% वोटिंग हुई है (जिसमें रिसोड प्रभाग 8.41% के साथ आगे है), जबकि पंढरपुर के मंगळवेढ़ा में सुबह 10 बजे तक 5.81% और चंद्रपुर के घुग्घुस में शुरुआती सुस्ती के कारण 5.70% मतदान ही हो पाया है. सबसे कम मतदान जलगांव की 6 नगर परिषदों के 9 प्रभागों में महज 4.20% दर्ज किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दिन चढ़ने के साथ इन आंकड़ों में सुधार होगा.

Chandwad, Maharashtra: Voting is underway today for Ward No. 3 of the Chandwad Municipality, with a total of five candidates contesting the single seat. pic.twitter.com/GATTlZ6Sqi — IANS (@ians_india) December 20, 2025

प्रमुख जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट

1. बुलढाणा जिला: औसत 4.31% मतदान

बुलढाणा में सुबह के सत्र में मतदाताओं का उत्साह कम दिखा। प्रमुख प्रभागों का विवरण:

शेगांव (प्रभाग 4A, 4B): 5.71%

ज. जामोद: 5.45%

देऊलगांव राजा: 4.38%

खामगांव: 3.57%

2. वर्धा जिला: शहरी क्षेत्रों में हलचल

हिंगणघाट: 6.61%

देवळी: 5.91%

पुलगांव: 4.47%

3. वाशिम: रिसोड में दिखा उत्साह

वाशिम शहर में जहां मतदान 6.53% रहा, वहीं रिसोड नगर परिषद की दो खाली सीटों के लिए 8.41% मतदान दर्ज किया गया है.

सुरक्षा और प्रशासन की तैयारी

राज्य चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां पुख्ता हों. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी (CCTV) और वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है. प्रशासन ने अपील की है कि मतदाता बढ़-चढ़कर बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें.

