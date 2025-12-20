Shubman Gill: टी-20 वर्ल्ड कप टीम से क्यों हुई शुभमन गिल की छुट्टी, जानिए इनसाइड स्टोरी 

Why Shubman Gill Ruled Out From T20I WC 2026: भारत में होने वाले टी-20 विश्वकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. चयनकर्ताओं ने वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की टीम से छुट्टी कर दी है. दरअसल, पिछले कई दिनों से ऐसे कयास लगा जा रहे थे कि गिल को टीम में जगह नहीं मिल सकती है. आज जब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम का ऐलान किया तो उसमें गिल का नाम नहीं था.

गिल को क्यों नहीं मिला मौका?

गिल का पिछले 18 टी-20 मैच में प्रदर्शन काफी खराब रहा है. इस दौरान गिल एक भी अर्द्धशतक नहीं लगा पाए हैं. उनकी एकमात्र मैच विजयी पारी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ रही है. इस मैच में उन्होंने 28 गेंद नें 47 रन की पारी खेली थी. टॉप ऑर्डर में खेल रहे गिल अपने बल्ले से रन नहीं बना पा रहे थे. रनों का सूखा कुछ इस कदर रहा कि आज टी-20 विश्वकप से उनकी छुट्टी हो गई.

सूर्यकुमार यादव की गिल पर दो टूक

जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि आखिर गिल को टीम में जगह क्यों नहीं दी गई तो कप्तान ने कहा कि गिल को उनके फॉर्म के कारण नहीं बल्कि टीम कॉम्बिनेशन के कारण हटाया गया है. उन्होंने कहा कि हम एक विकेटकीर बल्लेबाज को टॉप में चाहते थे.

सितंबर में एशिया कप उनकी कमबैक सीरीज थी लेकिन इसमें भी वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को खत्म हुआ 5 टी-20 मैचों की सीरीज के दौरान गिल का प्रदर्शन औसत से भी खराब था. वो तीन मैचों में 4, 0, 28 रन ही बना पाए थे. लखनऊ वाला टी-20 मैच रद्द हो गया था जबकि पांचवें और अंतिम टी-20 में वो चोट के कारण खेल ही नहीं पाए थे.

गिल की छुट्टी के बाद अक्षर पटेल को टी-20 का उपकप्तान बनाया गया है. गौरतलब है कि भारत अपने घर में टी-20 विश्वकप खिताब की रक्षा करने उतरेगा. 2024 के विश्वकप में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2007 के बाद टी-20 विश्वकप का खिताब जीता था.

भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव( कप्तान) अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान) रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)