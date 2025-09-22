2003 जगहों पर रेड, 1140 टीमें… त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस का ‘कवच’ बना नशा माफियाओं का काल

त्योहारों के सीजन से पहले दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में ज़बरदस्त अभियान चलाकर नशा तस्करों और अपराधियों पर शिकंजा कसा है. ऑपरेशन कवच 10.0 के तहत राजधानी के 15 जिलों में एक साथ 2003 जगहों पर छापेमारी की गई. इस दौरान क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल समेत सभी थानों की 1140 टीमें लगीं. इस कार्रवाई के तहत 96 एनडीपीएस केस दर्ज हुए और 120 ड्रग तस्कर पकड़े गए.

ड्रग्स, शराब और नकद बरामद

पुलिस ने 158.9 ग्राम हेरोइन, 40.276 किलो गांजा, 108 ग्राम कोकीन और ₹21,08,400 नकद बरामद किए. शराब तस्करी के मामलों में 269 केस दर्ज हुए और 269 आरोपी पकड़े गए. पुलिस ने 337 शराब की बोतलें, 33,310 क्वार्टर, 115 बीयर बोतलें और 278 बीयर कैन ज़ब्त कीं. इसके अलावा 1507 लोग सार्वजनिक जगह पर शराब पीते पकड़े गए. वहीं आर्म्स एक्ट में 115 केस दर्ज हुए और 117 आरोपी गिरफ्तार किए गए.

2 पिस्टल, 16 देसी कट्टे, 23 जिंदा कारतूस और 95 चाकू बरामद

जुआ अधिनियम में 192 केस दर्ज कर 358 लोग पकड़े गए

₹3,98,806 कैश बरामद

26 घोषित अपराधी और 24 वाहन चोर भी दबोचे

50 दोपहिया वाहन बरामद और 2339 गाड़ियां जब्त कीं.

कोटपा एक्ट के तहत 4274 लोग पकड़े गए.

पुलिस ने 1,22,380 सिगरेट और 323 ई-सिगरेट भी ज़ब्त कीं.

कुछ बड़ी कार्रवाई

द्वारका जिले में संगीता देवी नाम की महिला से 8.134 किलो गांजा और ₹21 लाख से ज्यादा नकद बरामद हुआ. वहीं उत्तम नगर में बरखा नाम की महिला से 27 ग्राम हेरोइन मिली. अंबेडकर नगर में विनोद नामक आरोपी के पास से 2.7 किलो गांजा बरामद हुआ. क्राइम ब्रांच ने चांदनी चौक से 5,500 पैकेट (1,10,000 सिगरेट स्टिक) की बड़ी खेप पकड़ी. जिसकी कीमत करीब ₹25 लाख आंकी जा रही है. रोहिणी में पान की दुकान से 10,000 प्रतिबंधित सिगरेट बरामद हुईं.

ड्रग्स सिंडीकेट ध्वस्त करने का मकसद

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन का मकसद नशे के सप्लाई नेटवर्क को तोड़ना और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है. कड़ी कार्रवाई के चलते कई बड़े तस्कर भूमिगत हो गए हैं और अब वो दिल्ली में बड़े पैमाने पर माल लाने से बच रहे हैं. स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच, देवेन्द्र चंद्र श्रीवास्तव ने कहा “ऑपरेशन कवच का मकसद युवाओं को नशे से बचाना है. पुलिस सख्ती से सप्लाई रोकने पर काम कर रही है, लेकिन समाज को भी जागरूक होकर डिमांड कम करनी होगी.” त्योहारों से पहले हुई इस सख्त कार्रवाई ने नशा माफियाओं और अपराधियों में दहशत पैदा कर दी है.