विज्ञापन
विशेष लिंक

फर्जी ट्रेडिंग ऐप से करोड़ों की ठगी! दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग का किया भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इंटर स्टेट सेल ऑपरेशन में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले साइबर गैंग का पर्दाफाश किया. फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए लाखों रुपये ठगने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी मनी ट्रेल 24 करोड़ तक पहुंची.

Read Time: 2 mins
Share
फर्जी ट्रेडिंग ऐप से करोड़ों की ठगी! दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग का किया भंडाफोड़
  • दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने दो मामलों में चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है
  • आरोपियों ने फर्जी व्हाट्सऐप ग्रुप और नकली ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की
  • गिरफ्तार आरोपियों के खातों से 24 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध मनी ट्रेल और लेनदेन का पता चला
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. दो अलग–अलग मामलों में चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है. जांच में करीब 24 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल सामने आई है. क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को इनपुट मिला था कि फर्जी व्हाट्सऐप ग्रुप और नकली ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए लोगों से करोड़ों की ठगी की जा रही है. जांच में सामने आया कि ठग फर्जी निवेश और स्टॉक ट्रेडिंग का झांसा देकर लोगों को पैसे ट्रांसफर करवाते थे और बाद में ऐप और ग्रुप बंद कर देते थे.

क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर शिवराज सिंह और सतेंद्र खरी को जानकारी मिली थी कि जालसाजी के एक मामले में पीड़ित से 31 लाख 45 हजार रुपये ठगे गए. “Cventura” नाम के फर्जी ऐप के जरिए रकम छह अलग-अलग बैंक खातों में डलवाई गई. जांच के बाद पंजाब के लुधियाना और खन्ना से दो आरोपियों राजीव और मोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के खातों से करोड़ों के संदिग्ध लेनदेन सामने आए हैं.

दूसरे मामले में VIP 10 Stock Sharing Group के जरिए पीड़ित से 47 लाख 15 हजार रुपये की ठगी की गई. “Verger” नाम के फर्जी ऐप का इस्तेमाल हुआ. क्राइम ब्रांच की जांच में हिसार पंचकुला और चूरू से मोहित, बलवान और राजबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया. इन खातों के जरिए कुछ ही दिनों में 20 से 3 करोड़ रुपये तक के ट्रांजैक्शन पाए गए.

जांच में खुलासा हुआ कि ठग म्यूल बैंक अकाउंट्स, कमीशन एजेंट्स और तेज़ लेनदेन के जरिए पैसों की लेयरिंग करते थे. कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और चेकबुक बरामद की गई हैं. फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें-: केदारनाथ धाम से 'गायब' बर्फ, दिसंबर भी बीतता जा रहा, वैज्ञानिक भी मौसमी बदलाव से हैरान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Police, Cyber Fraud, Trading App Scam
Get App for Better Experience
Install Now