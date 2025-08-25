Nikki Murder Case: विपिन का लंबे वक्त से चल रहा था अफेयर, निक्की के भाई ने बताई दरिंदे की पूरी काली करतूत

Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा से निक्की नाम की एक शादीशुदा महिला के मर्डर की खबर कुछ दिन पहले सामने आई थी. आरोप है कि पति विपिन ने अपने परिवार के साथ मिलकर निक्की को जिंदा जला दिया. इस घटना का एक भयावह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें निक्की को आग की लपटों में देखा जा सकता है. दिरंदगी की इस घटना से पूरे देशभर में गुस्सा है और देशभर में आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग उठ रही है.

आरोपी विपिन का चल रहा था अफेयर!

निक्की का परिवार भी लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है. अब निक्की के भाई रोहित ने निक्की के पति विपिन भाटी पर आरोप लगाया है कि उसका पहले से ही लव अफेयर चल रहा था. जिसके बारे में सभी को पता है. भाई का दावा है कि 2024 का विपिन का एक लड़की के साथ वीडियो भी है. रोहित ने कहा, 'उसे कई बार वार्निंग दी थी, तीन बार मैंने खुद उसको चेतावनी दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया. हाल ही में वह लड़की के साथ पकड़ा भी गया .'

परिवार ने लगाए ये आरोप

निक्की के परिवार ने आरोप लगाया है कि विपिन का परिवार लगातार उन पर महंगी गाड़ी और 36 लाख रुपये देने का दबाव बना रहा था. इसके लिए वो निक्की को पहले लगातार परेशान करते थे और फिर उसके साथ मारपीट होने लगी. दिसंबर 2016 में निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई थी, जो ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव का था. निक्की के पति को दहेज में गाड़ी भी दी गई थी.

पिता के मुताबिक लड़ाई झगड़े के बाद फरवरी 2025 में निक्की घर आ गई थी.

पंचायत के फैसले और विपिन की तरफ से माफी मांगने के बाद अप्रैल में निक्की को वापस ससुराल भेजा गया.

निक्की के कई वीडियो वायरल

आग से झुलसते हुए निक्की का वीडियो तो वायरल हो ही रहा है, लेकिन उनके कुछ और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं. निक्की की मौत के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मर्सडीज कार चलाती हुई नजर आ रही है. इसमें दोनों बहनों को मस्ती करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में निक्की काफी खुश नजर आ रही है. दोनों बहनें सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थीं और उनके हजारों फॉलोअर्स भी थे.

महिला आयोग ने लिया संज्ञान

ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड के मामले में यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने एनडीटीवी से कहा कि निक्की हत्याकांड बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. घरों के अंदर बंद कमरों में होने वाली घटनाओं को रोक पाना बेहद मुश्किल है. इसके लिए खुद पीड़ित महिलाओं को आगे आकर शिकायत करनी होगी. महिलाओं को पुलिस, महिला आयोग या वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना चाहिए.

चारों आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें निक्की का पति विपिन, सास दयावती, ससुर सतवीर और विपिन का भाई रोहित शामिल है. परिवार गुहार लगा रहा है कि इन सभी को फांसी की सजा दी जाए और उन्हें भी वैसे ही सजा मिले, जैसा उनकी बेटी के साथ हुआ.