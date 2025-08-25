विज्ञापन
रील, सैलून, दहेज... निक्की की मौत के केस में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे

निक्की के पिता ने कहा, वह अपना पार्लर चलाती थी और उसकी रील बनाती थी, उसमें गलत क्या है. इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने से उसके पार्लर चलाने में सहायता मिल रही थी. उसको मारने की जरूरत क्या थी. अगर दिक्कत थी तो वह निक्की को मेरे घर छोड़ देता.

रील, सैलून, दहेज... निक्की की मौत के केस में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे
निक्की और कंचन मिलकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल चलती थीं.
  • निक्की हत्याकांड में पुलिस ने उसके पति विपिन, सास दया, देवर रोहित और ससुर सतवीर भाटी को गिरफ्तार किया है.
  • दहेज की मांग और पार्लर बंद करने के दबाव के कारण निक्की और उसके पति के बीच विवाद होता था.
  • निक्की और उसकी बहन कंचन का इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल था. ये रील्स बनाते थे, जो परिवार को पसंद नहीं था.
नोएडा:

निक्की हत्याकांड में पुलिस ने कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. ताजा गिरफ्तारी निक्की के ससुर सतवीर भाटी की हुई है. सतवीर भाटी की गिरफ्तारी निक्की के देवर रोहित भाटी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद हुई है. इससे पहले रविवार को पुलिस ने निक्की के पति विपिन भाटी और सास दया भाटी को गिरफ्तार किया था. इस बीच निक्की हत्याकांड को लेकर एक और नई जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि दहेज की मांग के साथ-साथ निक्की का पति विपिन उसपर पार्लर बंद करना का दवाब बना रहा था. विपिन और उसके परिवारवालों को निक्की का काम करना पसंद नहीं था. साथ ही निक्की को रील बनाने से भी रोका जाता था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों पती-पत्नी में रील को लेकर भी कहासुनी होती थी.

"उसको मारने की जरूरत क्या थी"

निक्की के पिता ने कहा रील बनाने की वजह से हत्या की बात गलत है. वह अपना पार्लर चलाती थी और उसकी रील बनती थी उसमें गलत क्या है. इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने से उसके पार्लर चलाने में सहायता मिल रही थी. उसको मारने की जरूरत क्या थी. अगर दिक्कत थी तो वह निक्की को मेरे घर छोड़ देता. मैं अपनी बेटी को अपने पास रख के खिलाता. 

निक्की की बड़ी बहन कंचन ने आरोप लगाया कि निक्की की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह ससुराल वालों की 36 लाख रुपए की दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाई थी. उसने कहा कि दहेज की मांग को लेकर उसे भी प्रताड़ित किया गया और पीटा गया.

इंस्टाग्राम पर थे 54,500 फ़ॉलोअर्स

निक्की और कंचन मिलकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल चला रही थी, जो कि उनका पार्लर के प्रचार से जुड़ा था.  इंस्टाग्राम पर उनके 50,000 से ज्यादा फ़ॉलोअर्स थे. उनके हैंडल का नाम 'मेकओवर बाय कंचन' था, और दोनों बहनों के अलग-अलग अकाउंट भी थे. निक्की का अकाउंट निजी है, जिसमें 1,147 फ़ॉलोअर्स थे और कंचन के 22,000 फ़ॉलोअर्स हैं. निक्की और कंचन की शादी दिसंबर 2016 में एक ही परिवार में हुई थी. निक्की ने विपिन से और कंचन ने उनके भाई रोहित भाटी से शादी की थी.

निक्की की हत्या का मामला तब सामने आया, जब फोर्टिस अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी कि एक महिला गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में भर्ती हुई है. फोर्टिस के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि, आगे के इलाज से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद, निक्की के परिजन बड़ी संख्या में पुलिस थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की

पुलिस ने रविवार को विपिन और दया को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि, रोहित और उसके पिता सतवीर फरार थे और बाद में सोमवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इससे पहले, रविवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में विपिन के पैर में भी गोली लगी. अधिकारियों के अनुसार, विपिन ने ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौक के पास एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने गोली चला दी और उसके पैर में गोली लग गई.

"निक्की की मौत से लेना-देना नहीं"

इस बीच, विपिन ने अपनी सफाई में कहा कि निक्की की मौत से उसका और उसके परिवार का कोई लेना-देना नहीं है. उसने दावा किया कि निक्की ने खुद को तब आग लगाई जब वह और उसके पिता घर पर नहीं थे, जबकि निक्की की बहन कंचन ने घटना का वीडियो बनाया था. घटना का एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कथित तौर पर निक्की के छोटे बेटे ने अपने पिता और दादी को अपनी मां को पीटते और फिर जिंदा जलाते हुए देखा. निक्की के परिवारवालों ने आरोप लगाया है कि जलाने से पहले उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया था. छोटे बेटे ने बताया, "उन्होंने पहले मम्मी पर कुछ डाला. फिर उन्होंने थप्पड़ मारे. इसके बाद, लाइटर से उन्हें आग लगा दी."

